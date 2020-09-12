中國好聲音｜創作才子趙紫驊展現大心臟　擊敗「四轉」電音二人組

內地音樂選秀節目《中國好聲音》在上集起展開五強爭奪戰，學員加入所屬戰隊後，需要在搶位戰中擊敗挑戰者，才能鎖定五強席位。在昨晚（11/9）播出的第四集，更意外觸發連續三場搶位戰。

三人樂隊斑馬森林掀起今集三輪「連環搶位」大戰。（節目截圖）

錢江濤出原創殺手鐧 坐穩隊內五強

這次連環搶位戰由三人樂隊斑馬森林掀起序幕，他們帶來自己的作品《真的忘了》，並獲得李宇春青睞。

在搶位戰中，他們挑戰擁有中性唱腔的「文藝少年」錢江濤，後者在盲選時翻唱李宇春《如果我不是我》，今次卻以原創歌曲《Foolish Heart》迎戰，最後亦成功守住五強席位，成為目前唯一一位鎖定晉級資格的學員。

雖然斑馬森林挑戰失敗，但他們在搶位戰時演繹另一原創歌《聽說》時，反應明顯比「盲選」時更好，最後同時獲得謝霆鋒和李榮浩按鍵相救。經三人商討後，他們最後選擇跟隨後者，並挑戰「創作才子」趙紫驊。

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趙紫驊創作實力超班 盲選歌熱爆網絡

趙紫驊在2014年參加內地另一選秀節目《Hi歌》時，就以原創歌曲《可樂》一鳴驚人，而盲選時表演的《一滴淚的時間》更連續兩周佔據QQ音樂「音樂巔峰榜」、「音樂飆升榜」、「尖叫新歌榜」和「綜藝新歌榜」第一，播放量已經突破一千萬。

《一滴淚的時間》熱爆內地。（直播截圖）

不過這次斑馬森林決定以《燈塔》挑戰趙紫驊時，反而令李榮浩相當苦惱。雖然他聽得出前者在作品中還有青澀的感覺，但李榮浩依然希望用自己能力幫助年輕人實踐創作，因此割愛「讓出」趙紫驊，幸好李宇春在最後關頭救人，令趙紫驊保留晉級希望。雖然這個決定對李榮浩戰隊而言未必是最好，但至少趙紫驊的歌迷繼《因為你來過》後，又可以再聽一首他的作品。

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搶位戰滑鐵盧 「四轉」電音二人組出局

在下一場搶位戰中，趙紫驊挑戰在「盲選」時獲得「四轉」的電音組合龍女和飛象。今次以另一首創作作品《理由》挑戰對手，同樣獲得對方好評。

而龍女和飛象改編蔡依林《Play我呸》，雖然電音作品依舊能帶動全場氣氛，但主音龍女卻在唱高音後，被李榮浩發現未能跟上拍子，謝霆鋒立即提醒在場學員：「你們隨時會面臨PK（對戰），所以不要坐得太安穩！」

最後李宇春選擇保留趙紫驊，而龍女和飛象在沒有其他導師救人下被淘汰，三輪「連環搶位」大戰終告結束。李宇春亦不禁慨歎：「沒想到結局是這樣。」