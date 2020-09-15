陳蕾翻唱《亞洲星光大道》參賽歌　為當年失準平反：人總有過去！

陳蕾今日（15/9）現身ViuTV參與音樂節目《Chill Club》錄影，曾參加亞視歌唱比賽《亞洲星光大道》中的她，接受《香港01》訪問時透露，今次在節目中會翻唱11年前參賽歌曲。談起當時選擇蔡依林《舞孃》的原因，她即指自己要為當年比賽不堪入目的表現平反：「細個搵唔啱表現方式，嗰陣得19歲，自己就想展現比較嫵媚嘅感覺，但係我失敗咗。出到嚟好尷尬，我自己後來都唔敢睇番。我預咗大家會搵番嗰段所謂『黑歷史』，但係唔緊要啦，人總有過去，希望大家見到我喺呢幾年嘅蛻變！」

陳蕾和林欣彤現身ViuTV為《Chill Club》錄影。（劉傳謙攝）

在疫情下，陳蕾不但開始練習電結他，還會學習手作，務求讓自己每日保持學習心態，令自己在假期中過得充實。她亦透露將在周五（18/9）推出新歌，盼告訴樂迷要先學會自愛，才有資格被愛。陳蕾坦言當初想寫一段關於兩個人在荒島的甜蜜故事，但最後卻改變主意：「我寫咗好耐都寫唔到，於是嘗試打破自己呢個諗法，兩個人喺荒島係咪一定係浪漫呢？從另外一個角度切入，就算荒島得兩個人，覺得有一種相依為命嘅感覺，但係如果真係唔適合，就算真係得番兩個人，佢哋都會分開。」

陳蕾星期五將推出新歌《荒島之幻象》。（劉傳謙攝）