林欣彤飲食失調體重一度暴漲　靠營養師控制食慾：要尊重食物

林欣彤（Mag）今日現身ViuTV參與音樂節目《Chill Club》錄影，除重新演繹參加無綫歌唱比賽《超級巨聲2》時的比賽歌曲外，更與嘉賓主持林二汶合唱《DIVA華麗之後》插曲《如情歌》。她接受《01眾樂迷》訪問時透露，今次是首次現場演繹此曲：「出咗道兩年之後就拍《DIVA華麗之後》，（《如情歌》）係嗰陣時二汶為電影寫畀我嘅歌，我自己好鍾意呢首歌，好似我冇公開唱過，所以我好期待。」

林欣彤最近推出新歌《次元壁》，講述一對男女猶如在兩個不同宇宙中生活，難以向對方表達愛意。被問到現實中是否有同樣經歷，她指過往自己曾主動追求男生：「我唔係超級怕羞嘅人，都會有少少主動。我試過鍾意一個人，以前讀書嘅時候喺通信軟件見到鍾意嘅人上線，我都會撩下人講嘢，係咁搵話題。（結果如何？）佢都對我有意思，但算係細個嗰陣嘅puppy love，無疾而終。」

林欣彤指自己曾主動追求心上人。（劉傳謙攝）

早前有報道指，林欣彤因飲食失調導致體重暴脹，她解釋日前食慾失控，即使已經食得非常飽，但仍會想繼續進食。她透露最近在營養師監督下已開始減磅，又向樂迷分享減肥心得：「會同自己講，其實暴食係唔啱嘅，人食嘢係為咗吸收能量繼續生存，而唔係明知食多咗都照食。可以話係要尊重食物，尤其是食緊動物嘅話。另外要食慢啲，食嘢之前飲一大杯清水，都可能有幫助。」

另外，談起日前與好友許廷鏗（Alfred）、鄭欣宜（Joyce）不約而同地在社交網站貼醜照，她直言：「係許廷鏗po先嘅！我一直都冇po，我有諗過問佢哋，一直都猶豫緊，點知佢問都冇問就po咗！我當然要po返出嚟，Joyce見到都即刻po，所以加埋就有3張。」