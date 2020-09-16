小鬼逝世︱歌迷紛到《地球上最浪漫的一首歌》MV留言：永遠的偶像

人稱「小鬼」的台灣藝人黃鴻升，今天（16/9）驚傳死訊，終年36歲，震撼港台兩地。不幸消息傳出初期，一度有指「小鬼」懷疑因為在家中滑倒後撞到頭部致死，然而傍晚時份，台灣媒體報道指，經過檢察官會同法醫相驗後，發現他身上沒有外傷，頭部傷勢亦不明顯，故因跌倒撞擊頭部致死機會不大，至於會否是心肌梗塞或其他因素導致他洗澡前突然倒地死亡，檢察官安排在周五（18/9）解剖釐清。

無論如何，人死不能復生，曾經跟他合作過的台前幕後，以及自小已看其演出和唱歌的普羅大眾，都難以接受「小鬼」突然猝逝的事實，並以不同方式表達哀思，當中2011年在YouTube上架的《地球上最浪漫的一首歌》MV，留言區一下子成為粉絲聚集悼念偶像的地方。這首歌其實收錄於「小鬼」於2009年推出的首張大碟《愛&英雄》，由FUN4樂團創作曲、詞，楊聲錚編曲，是當年大碟的第三首主打歌。

人稱「小鬼」的台灣藝人黃鴻升，今天（16/9）驚傳死訊，終年36歲，震撼港台兩地，無論與他合作過的藝人還是歌迷都表示無法接受事實。（VCG）

歌迷之所以蜂擁而至，是因為《地球上最浪漫的一首歌》的副歌歌詞「依依不捨，捨不得」令人觸景傷情，如今歌者已不再人世，歌迷哼唱這一句，更感悲涼。很多歌迷都留言，表達這首歌在他們生命裏的厚度和重量：「雖然你人已逝去，但是你的音樂跟笑聲將會不朽，謝謝你的這首歌讓我追到我女友！」、「鬼哥，謝謝你這麼辛苦的帶給大家歡樂跟回憶，真的很難相信你離開的消息，我多希望這是新聞又在報導不實！」、「以前聽這首歌，只是覺得很好聽。現在聽這首歌，眼淚就流下來了。」

「小鬼」黃鴻升於2009年推出的派台歌《地球上最浪漫的一首歌》，副歌歌詞「依依不捨，捨不得」令人觸景傷情，如今歌者已不再人世，歌迷哼唱這一句，更感悲涼。（YouTube截圖）

「小鬼」黃鴻升猝逝後，無數歌迷湧入《地球上最浪漫的一首歌》的YouTube MV留言區表達哀思。（YouTube截圖）

《綜藝玩很大》六周年音樂會曾與KID合唱

亦有網民直言，來到今天方能領略歌詞意思：「因為看了《綜藝玩很大》，小鬼真摯地跟KID說這首歌的故事，還有兩個人深情合唱，第一次知道這首歌......或許我現在這個年紀才懂這首歌的意義吧！」

事實上，今年7月，「小鬼」亮相拍檔KID（林柏昇）的YouTube頻道「野人七號部落」拍Vlog時，才一起在遊艇上演唱《地球上最浪漫的一首歌》，當時KID大聲說：「這是有史以來，野人七號部落最開心的一集！」

而他們跟吳宗憲一同主持的節目《綜藝玩很大》最近為慶祝播出6周年，特意去到南投舉行草地音樂會，「小鬼」再一次與KID合唱此曲，惟沒有安排在節目播出，只於本月初在《玩很大》的YouTube頻道公開這一幕。

「小鬼」與KID在《綜藝玩很大》6周年音樂會一同獻唱《地球上最浪漫的一首歌》，可惜如今一切已成回憶。（YouTube截圖）

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