劉浩龍轉髮型拍新歌MV　小肥直言難忍笑：佢嘅造型有少少得意！

「師兄」劉浩龍和小肥今日（17/9）拍攝新歌《砒霜之後》MV，前者更以劇集《把砒霜留給自己》的長髮造型示人。小肥接受《01眾樂迷》訪問時，坦言與師兄對戲時需要忍笑：「MV裏面有大部份（劇情）都係感性、認真，但係師兄嘅造型有少少『得意』，如果要好深情咁同佢做戲，係有少少忍笑嘅難度。」他亦自爆在拍攝前因貪玩而不慎「爆軚」，要用釘書機補救，以防走光。

小肥自爆在拍攝期間不慎「爆胎」。（葉志明攝）

談起今次邀得「阿葛」葛民輝客串MV，師兄想起12年前對方擔任《神啊！求求讓我睡》、《火花不等人》和《洗澡》MV導演，直言今次有幸再續前緣：「Sunny（MV導演劉翁）同我講，喺12年前葛民輝幫我拍咗一連三部MV，佢又幫我影響做《神啊！求求讓我睡》唱片封套。嗰時都係拍咗廿幾個鐘，紀念性都幾特別。」

今次MV拍攝，導演劉翁邀請葛民輝客串，令阿葛和師兄可以再續前緣。（葉志明攝）

他們亦透露，未來將組成二人組合在各方面發展，師兄指：「我哋夾埋就係『飛龍』囉！首先就要完成呢個MV嘅製作，嚟緊嘅作品都會慢慢推出。（組合名就係「飛龍」？）『飛龍乜乜』。（另外兩個字？）遲啲咪知囉！」

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