中國好聲音｜周杰倫師弟曹楊加入謝霆鋒戰隊　間接代為宣傳新歌？

內地選秀節目《中國好聲音》已經完成「盲選」，在日前播出的第五集，28歲音樂劇演員曹楊在搶位戰擊敗「民謠歌王」穆蘇，成功晉級謝霆鋒戰隊五強。不過記者翻查資料後發現，他的真正身份應是周杰倫旗下唱片公司「杰威爾音樂」的新晉歌手。

相隔3年，曹楊以參賽者身份回到《中國好聲音》。（直播截圖）

曹楊出身自上海音樂學院音樂戲劇系，2016年因在改編自著名電影《不能說的秘密》的同名音樂劇中被周杰倫選中，飾演男主角葉湘倫而為人熟悉，節目亦以「音樂劇王子」介紹他，翌年則正式出道成為歌手。

曹楊在2016年被周杰倫看中，擔任音樂劇《不能說的秘密》男主角，一年後更獲邀加盟對方旗下的唱片公司「杰威爾音樂」。（視覺中國）

除了演技出色，他亦曾在2017年以幫唱嘉賓身份亮相《中國新歌聲2》，並與參賽者陳穎恩合唱張惠妹的《記得》，影片至今不但有超過550萬觀看次數，更獲不少網民留言讚好。他在節目中談起三年前登台畫面時坦言羨慕對方以學員身份一展歌喉：「如果可以選擇的話，我更希望我自己是選手，希望通過我自己的一己之力，是可以站在台上經受住導師們的考驗，或者是對我的判斷。」

曹楊和陳穎恩合唱的表現獲網民讚賞。（浙江衛視音樂頻道YouTube截圖）

曹楊在今集先後演繹的原創作品《微光》和《走散》，正是他在今年推出的6首單曲當中其中兩首。他在今年四月推出《微光》起便與樂迷有個「29號之約」，在每個月的29日就會推出新歌，其後除《走散》外，亦發布了《機場》、《天生一對》和《情人的眼淚》。與此同時，他亦為內地劇集《小娘惹》唱主題曲《為誰美麗》。相信他日後在《中國好聲音》中會有更多機會，在觀眾面前獻唱自己的單曲。

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