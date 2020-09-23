小鬼追思音樂會10.6舉行　與柯有倫竇智孔合唱《扛得住》月底登場

台灣藝人黃鴻升（小鬼）逝世震驚中港台，小鬼所屬的唱片公司，將於在10月6日在台北華山 Legacy 舉辦「地球上最浪漫的演唱會」，預計將於7點開始，由「小鬼」生前的好拍檔、台灣知名藝人吳宗憲和好友KID共同主持。據台灣傳媒報道，今次演出將不設售票，讓歌迷免費入場，屆時亦會在網上直播演唱會，務求讓全球歌迷都能夠一同參與，而轉播平台，以及歌迷入場方式，暫時仍在研究中。

小鬼黃鴻升以前於麥花臣演唱會精彩演出。（Faceobook@AES黃鴻升）

小鬼的「地球上最浪漫的演唱會」追思演唱會將於10月6日在台北華山 Legacy 舉辦。（MV截圖）

據知，小鬼的好友們將會在音樂會上分享一段話、或歌曲、影片，讓大家貼近他不同面貌和人生故事，相信以上內容都難免令粉絲鼻酸流淚；而場外預計會規劃小鬼的相關作品佈置會。

小鬼和柯有倫、竇智孔合作的友情之歌《扛得住》已於13日在社交媒體率先披露歌名和宣傳照。（滾石提供）

小鬼生前在Instagram最後一則帖文為與音樂製作人柯有倫、竇智孔合作的友情之歌《扛得住》的製作花絮，滾石唱片公司亦會即將公開小鬼這首生前遺作，《扛得住》已於13日在社交媒體率先公開歌名和宣傳照。

小鬼生前最後一則帖文為遺作《扛得住》的製作花絮。（IG@aes_alien）

柯有倫接受傳媒訪問時坦言，這首歌的靈感來自於柯受良、吳宗憲和劉德華的《笨小孩》，三位兄弟一起歌唱表達出單純快樂的正能量，在打拼的路上亦看到彼此的堅持和執著，希望用這種心境鼓舞所有遇到困難或挫折的人，並將小鬼的溫暖和正能量精神延續下去。

先公開製作花絮 下周MV正式登場

《扛得住》的錄音工作花絮預計將於周四 （24/9） 晚於滾石唱片官方YouTube頻道發放，而歌曲和完整版MV將定於下周一（28/9）在YouTube和各大音樂平台首播。

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