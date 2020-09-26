【中國好聲音】李宇春排錯陣大敗　關鍵一輪低估對手原創歌威力

內地選秀節目《中國好聲音》進入導師對戰階段，今屆採用積分賽制，每位參賽者表演後，將由兩位觀戰導師及在場51位評審一齊投票，獲票較多者勝，勝出者可為所屬戰隊贏得一分，而兩位主戰導師手上各有一次加分權，於其中一位學員出賽前使用，如果該學員獲勝將再加一分，落敗方需即場淘汰隊內其中一名學員，而勝方則可以全隊晉級。

今晚由李宇春的「一趟」戰隊，對戰李健的「東北虎」戰隊。前者雖然在首輪靠趙紫驊先拔頭籌，但後者則靠蘇偉和高睿穩定發揮下反勝兩個回合，在未使用加分權下，前三場領先2:1。李健於第四輪預計對方由錢江濤迎戰，於是決定派出宋宇寧，沒想到李宇春提前派出「王牌女聲」潘虹迎戰。

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潘虹在比賽中所唱的《我曾經也想過一了白了》是一首難度很高的作品，因為她要在悲傷的歌詞中唱出巨大正能量的感覺，完全是「考牌」。而宋宇寧的原創作品《你我約定有三》，其新古典主義的歌詞寫法在李健眼中並不看好，但因字句通順又有內涵，最後亦接受他以這首歌參賽。

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今集李榮浩和謝霆鋒默契十足，在五輪投票中各投給一位學員，以票數1:1的情形下接受評審投票結果，而宋宇寧和潘虹的對決亦不例外。只是在唱票過程中，宋宇寧的票數一直領先，最後他以總票數30:23擊敗潘虹，當時李宇春團隊的積分已經落後1:3，然而雪上加霜的是，她已將加分權押在潘虹身上，在數字上已經無法追成平手下，李宇春提早宣布敗陣。而李健戰隊最後憑單依純在擁有加分權下獲勝，最終以5:1大勝。

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賽後李宇春亦談到是否對潘虹過於有自信，她認為自己對愛將的評價客觀，卻低估對宋宇寧原創歌的受歡迎程度。她坦言：「確實覺得學習了很多，因為這個比賽還是有一定的戰術，或者是一個策略。我覺得今天算是交學費的一天吧！」李宇春的五位學員當中，王天琦被淘汰。