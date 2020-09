Billie Eilish紀錄片明年2月上架　30秒預告一小時速吸過百萬讚好

現年18歲的Billie Eilish是國際樂壇最炙手可熱的歌手,更於今年年初的格林美獎橫掃多個獎項,打破格林美史上最年輕「四大」得獎者紀錄。今日(29/9)Apple TV+與Billie同步宣布紀錄片《Billie Eilish: The World’s A Little Blurry》將會於2021年2月上架,並發布了首個預告。

紀錄片《Billie Eilish: The World’s A Little Blurry》將會於2021年2月上架。(Apple TV+圖片)

預告全黑的畫面、滲透著螢光綠色字樣的神秘短片,最後4秒始看到童年的Billie一邊彈鋼琴,一邊對鏡頭天真微笑的片段。雖然只有短短的30秒,但當Billie在Instagram發布片段,在一小時內已經有超過100萬的讚好,可見Billie的人氣一時無兩。

點擊下圖看Billie Eilish的靚相:

另外,Billie Eilish於2019年推出的首張個人專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》風靡全球樂迷,更帶起了奇怪空靈風格的音樂。她更在格林美獎一舉贏得最佳新人、年度最佳專輯、年度最佳歌曲(record of the year)、年度最佳作曲(song of the year)以及最佳流行樂歌唱專輯等五項大獎,其後再於今屆奧斯卡電影頒獎禮上深情重繹 The Beatles 名曲《Yesterday》。今次的紀錄片將會展現Billie在音樂和舞台以外的真實個性和想法,去深入了解這位年輕新人王的成名之路。