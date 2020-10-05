何雁詩為鄭俊弘寫結婚歌　未婚夫大量床戲都唔及自己啲腳趾搶鏡？

何雁詩（Stephanie）和鄭俊弘（Fred）昨日進行過大禮儀式後，今日（5/10）就現身尖沙咀，為前者新歌《基本戀愛套路》拍攝MV。Stephanie坦言心目中已經想不到適當人選：「如果搵其他人嚟做就會好奇怪，好彩公司（TVB）肯畀佢做MV男主角。」被問到若公司最後不批准Fred參與時的後備方案，Stephanie笑指：「可能要同空氣做戲，自己咪嘴，或者搵Fred隻狗Riley嚟拍攝。」今次是Stephanie首度嘗試作曲，Fred大讚未婚妻作品動聽：「我未聽過佢寫呢類型嘅歌，佢又寫得似模似樣，聽得出好溫馨，又寫得出好開心嘅感覺。」

何雁詩與鄭俊弘現身為新歌拍MV。（陳順禎攝）

談起今次拍攝的趣事，Stephanie透露過程中考驗她的腳趾靈活度：「我哋嘅腳趾要做好多戲，因為今次講一啲比較貼地嘅題材，導演決定要用腳趾表達，好彩我平時有練開，有拉開筋，都交到戲。」Fred則坦言今次拍攝輕鬆，又指將有大量床戲：「好多嘅情節我都只係負責瞓覺，同平時一樣，真係我哋嘅私人生活，有親熱鏡頭、搞笑嘅、戲劇嘅。」Stephanie今次自資拍攝MV，被問到製作費時，她透露是「開心價」，談起Fred酬勞時又笑指：「象徵式畀番8蚊佢囉，我尋日話畀條金鏈佢。」

談起昨日送大禮，二人笑容滿面。（陳順禎攝）

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