AGA首次開工作坊教整Demo　傳授獨門技巧：唔一定要寫受歡迎嘅歌

由《香港01》舉辦的【WOW體驗】「跟AGA學整Demo」日前順利舉行，8位01會員除在唱作歌手AGA身上學到不少製作樣本歌曲（Demo）的技巧外，更可在導師面前展示自己作品，並得到對方指點迷津，深入了解如何改善自己不足。

今次是AGA第一次開工作坊，教學生製作Demo。（葉志明攝）

今次是AGA第一次開班授徒，她坦言對今次工作坊相當期待：「始終都係第一次教人，所以教咗佢哋一啲比較基本嘅嘢，（令學生）能夠開始寫歌嘅技巧。其實應該唔好話係『教』，而係『分享』一啲自己嘅經歷。」過程中，AGA分別暢談成為作曲人、成為唱作歌手及製作Demo的經驗，又教授學員如何使用音樂製作軟件Logic Pro，將入門技巧逐一說明。

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雖然AGA在專輯《So Called Love Songs》中亦與樂迷分享舊作Demo，包括《Wonderful U》和張敬軒《空手而來》Demo版《LoveStory 2》，但她坦言以前不敢將自己Demo播給其他人點評。

不過今次工作坊就安排時段，讓參加者與在場其他人一起試聽自己作品，隨後更會得到AGA意見，讓大家將自己的作品變得更完美。她認為參加者十分勇敢：「喺一個咁多人嘅工作坊裏面，佢哋都攞一個作品出嚟，接受其他人意見，係一個好好嘅事，覺得佢哋好勇敢。」

在AGA眼中，她著重作品能否完全地表達自己希望帶出的信息：「我覺得唔使一定要寫一首好受歡迎嘅歌出嚟，其實唱作歌手就係一路寫緊自己人生經歷過嘅一啲感受。」她期望能教授比較進階的製作技巧，並與學生分享更多創作心得：「當你分享自己行過嘅路，而佢哋又有得着，我就會覺得係一個好有意義嘅工作坊。」

參加者從AGA身上獲益良多！（葉志明攝）