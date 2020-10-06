ONE PROMISE鼓手馮卓然手指骨枯　須暫停打鼓演出一年接受治療

樂隊ONE PROMISE今日（6/10）傳來壞消息，鼓手Anton（馮卓然）經醫生診斷後，發現左右手的兩隻手指出現骨枯症狀，醫生建議即日起必須停止進行劇烈敲擊，並須休息一年。這段時間Anton將接受一切可行的治療，直至情況好轉。

鼓手Anton手指骨枯，未來一年將不能參與打鼓演出及錄音。(陳順禎攝)

所屬公司環球唱片知道此事後深感遺憾，又指雖然Anton暫時未能參與打鼓演出及錄音，但仍會出席所有宣傳活動，並會全力支持Anton和ONE PROMISE所有成員共渡難關。公司又指，這段時間ONE PROMISE會如常錄製新歌，希望各界諒解，並祝Anton早日痊癒。

Anton會出席宣傳活動，而ONE PROMISE亦會繼續製作新歌。 (資料圖片)

Anton接受《香港01》查詢時坦言不清楚手指骨枯起源，並表示：「我打鼓打咗大概20年，一路都睇咗好多醫生，嗰個說法都有啲唔同，亦都唔知道個起源，所以唔知道係咪因為打鼓勞損而造成。但係大部份嘅醫生都建議我休息，盡量避免任何劇烈撞擊。擔心就一定有，但係我都會抱着希望，因為有啲醫生建議過話可能調理好啲血氣、骨骼，有機會可以帶到需要嘅營養去手指嗰度。多謝大家關心！」