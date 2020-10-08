余香凝與吳嘉熙現場首唱新作　化身Super Girls隊員為好姊妹伴舞

余香凝（Jennifer）和吳嘉熙（Cheronna）早前共同創作歌曲《天地分裂》，一拍即合成為好姊妹。日前二人除首次一起舉行網上音樂會，還首次於現場完整演繹這首新歌。

Jennifer和Cheronna日前一起舉行網上演唱會。

二人在當晚共唱了10首歌，除了《天地分裂》外，又分別各自演繹了自己的作品，而Jennifer還「客串」做Super Girls成員，與成員之一的Cheronna一起唱她們作品《鎂光燈下》，Jennifer還笑言自己識跳Super Girls舞步，現場示範了幾下，還跳得有板有眼，相反Cheronna竟笑說自己忘記了歌曲的舞步。

Jennifer笑言自己識跳Super Girls舞步，更即席示範。

她們坦言三個月前已想舉行網上音樂會，不過到最近才能成事。Jennifer還表示希望透過今次演出，向大家發放正能量：「之前一直未諗到音樂會主題，因為疫情關係，社會氣氛唔係咁好，只係想有正能量，而今次主題係蝴蝶蛻變，毛蟲未變蝴蝶前在繭入面，好似疫情大家要留在家中，有時好狐獨，但希望呢段時間大家變成一個更好的自己。」

二人一直有舉辦網上演唱會的念頭。

期待疫情快過開騷見觀眾

談到首次現場演唱二人的合唱歌，Cheronna透露由錄歌時已經擔心：「大家都覺得首歌有難度，之前都有擔心過同好緊張現場唱會點，因為首歌都幾高音，初時Jennifer話不如全程用假音唱啦，大家都對自己冇太大信心。好在之前同Jennifer做節目時唱過半首，原來現場演唱都唔錯。」

二人對現場合唱新歌都感到十分緊張。

不過她們坦言開騷前緊張到爆，因疫情已很久沒唱live，她們表示：「雖然冇現場觀眾已經冇咁緊張，但都有好多工作人員，加上疫情已好少喺人前唱歌，自然會緊張啲，但當然都想有番觀眾嘅現場騷啦，個感覺好正，我們都好掛住。」