【中國好聲音】謝霆鋒神預測李健佈陣排序　險勝對方獲封最強戰隊

內地選秀節目《中國好聲音》昨晚（8/10）繼續導師對戰，李健「東北虎」戰隊與謝霆鋒「完美餐單」戰隊將共同爭奪「最強戰隊」稱號，獲勝隊伍將可全隊登上總決賽舞台。兩支戰隊在上一輪5場比賽中都錄得4勝1敗的佳績，在實力均等的情況下，李健和謝霆鋒的排兵佈陣成為左右大局的關鍵。

專業評審投票結果才是勝負關鍵，因此適當佈陣能避免在場不穩定因素。（直播截圖）

其實李健和謝霆鋒都是2018年《中國好聲音》導師，當時依然有導師對戰環節，雖然二人當時沒有交手，但謝霆鋒對李健佈陣的風格依然非常熟悉，因此今晚李健佈陣的安排，謝霆鋒都幾乎猜對。雖然未能克制對方王牌單依純和宋宇寧，但他成功靠曹楊和傅欣瑤在早段得分，前四輪積分打成3:3平手。

謝霆鋒幾乎能百分百準確地預測李健佈陣：

+ 15 + 15 + 15

最後一輪，謝霆鋒派出賈翼騰（虎頭），而李健則有瑪迪娜·都曼迎戰。後者雖然在比賽前感冒，但無阻發揮，在《難忘的一天》中唱哈薩克文歌詞更令導師印象深刻。而賈翼騰則帶來原創《黃昏行》，他本來想在第三輪就出場，但謝霆鋒極力反對，並希望學員能信任自己佈陣，而賈翼騰最後也樂意聽從。

瑪迪娜·都曼克服感冒帶來的聲帶問題，完美演繹《難忘的一天》。（直播截圖）

謝霆鋒在第三輪成功避過李健隊的其中一張王牌單依純，把致勝關鍵留在最後，他在單依純出現後更對學員說：「都是算在內的！我只能用這個戰術才把單依純（引出來），希望她能夠出現。她不出現，我（有）很多不定的因素，螳螂捕蟬，我們黃雀在後。」

謝霆鋒認為虎頭新作的《黃昏行》非常適合作為全晚最後一首歌。（直播截圖）

最後一輪賈翼騰以票數31:22贏瑪迪娜·都曼，幫助「完美餐單」戰隊以比數4:3險勝「東北虎」戰隊，成為今年《中國好聲音》最強戰隊。謝霆鋒指：「我覺得給他們的歌曲，匹配度全部都非常高，真的覺得是一個『完美餐單』！」