中國新說唱3︱張靚穎輸到喊廠牌剩一人　威爾唱情歌冧掂高校女生

昨晚（9/10）播出的《中國新說唱》以情歌為主題，全場進行4場3人對決，賽果由在場151位高校女生觀眾投票得出，每場比賽淘汰最低分的一位Rapper。由於今場Rapper在選擇對手時沒有廠牌限制，不少戰隊賽前已經決定，若可以挑選對手時，會同時選擇隊友和其他廠牌Rapper，以確保戰隊在該場比賽至少有一名選手順利晉級。

+ 2 + 2 + 2

而僅剩兩位隊員的張靚穎廠牌正是使用這一套戰術，在萬妮達被派出場下，她立即選擇隊友GALI，並達成共識，挑戰GAI廠牌的威爾，等同至少保住一人留在戰隊。張靚穎解釋：「到了這個時候，廠牌只剩兩個人了，更多考慮的是怎樣能夠晉級的成功率更高一點吧！」後者深知自己音樂風格不適合今天比賽，必然成為其他選手的挑戰對象：「可能大家對我的印象一直是那種很躁的風格，唱的也是比較兇狠的詞，大家都覺得我的情歌（創作實力）肯定是很弱。」

不過威爾在表演時與平日判若兩人，過去粗獷的語氣不再，歌詞句句甜蜜，而且唱到後段更與台下女生互動，得到不少女生歡心。相比之下，萬妮達和GALI雖然表達出更豐富的情感，但論表演時的甜蜜度卻遠遠不如威爾。

最終威爾在這一組取得最高票數，令在場其他Rapper刮目相看。而萬妮達在三人中得票最低被淘汰，張靚穎戰隊只剩下GALI一人。此情此景，張靚穎也忍不住淚水，立即衝到台下控制情緒，並安慰萬妮達。

+ 8 + 8 + 8

雖然萬妮達認為自己的作品沒有說唱部份，令吸引力大打折扣，但全場所有評審都是年輕女性，「異性相吸，同性相斥」的反應或是影響這一場對戰的最大因素，作為全場唯一女Rapper，萬妮達的成績或因此而受影響。而談到萬妮達的表現時，張靚穎說：「她想要給現有的粉絲一些不一樣的新鮮感，然後可以提升自己，像她所說的『可以向上絕不向下』，人總是要追求嘛，永遠打安全牌的人，也不見得是真的安全。」雖然採取不同策略或會有不同結果，但至少目前張靚穎廠牌還未至於被「滅團」，如今戰隊只剩一個人，要如何在最後三集比賽中生存到最後，才是GALI往後需要思考的問題。