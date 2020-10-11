專訪︱陳健安演唱會兩度延期　開發網上課金新模式：我哋都要開飯

陳健安（On仔）《2020以青春之名演唱會》受到疫情影響遇到重重波折，舉行日期一改再改，最後決定在11月1日起舉行為期7日《本原祭》，而演唱會則在「祭典」最後一日舉行。談到今次《本原祭》需要收費，On仔直言好的音樂需要資金製作：「我唔係求富貴，只係希望收返一個可以令大家舒服、過生活嘅價錢。我覺得要慢慢教導樂迷，有付出就一定會有收成，既然你攞咗我嘅一啲嘢，你都要畀返啲嘢我，其實係好公平。」 撰文：劉傳謙 攝影：梁碧玲 場地提供：香港海洋公園萬豪酒店

On仔示範象徵「本原族」的手勢。（梁碧玲攝）

面對疫情改變心態：我哋唔應該被動

面對首個個人演唱會兩度延期，On仔坦言在心態上有轉變。他憶起第一次收到延期消息時，感覺的確難受：「因為已經準備咗兩、三個月，嗰段時間好自律，但係最後冇得出場。嗰下的確係好唔開心，但係嗰陣要𠱁返自己，就即刻亂咁食嘢，之後就做返啲認真啲嘅嘢，寫咗首《廢學》。」然而在疫情第三波爆發後，他覺得疫情在短期內難以受控，於是改變心態，決定與製作團隊作新嘗試，舉辦一個網上收費演唱會：「我哋唔應該咁被動，不如唔好諗實體演唱會住，主動啲做個網上直播，攞返個主導權。」

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開發演唱會新模式 網上實體二合一增自由度

對香港樂迷而言，網上演唱會大多數都是免費直播，並開放付款平台予樂迷「課金」支持，但網上收費演唱會並不常見。On仔認為，在疫情或會在秋、冬季出現第四波爆發下，在未來一、兩年舉行實體演唱會並不可能。在維持一眾音樂人的生計下，他覺得需要嘗試以新模式舉行收費演唱會，甚至在疫情後繼續沿用新模式：「點解唔可以實體和網上（演唱會）一齊做？可能做完兩個實體，就喺網上做一個；或者到時有網上直播技術，都可以擺喺實體演唱會度用，到時有可能係網上加實體同步。有啲歌迷都會嚟唔到現場，買唔到飛，咁咪轉睇網上囉！可能網上嘅人收一半錢，但係只係睇半場。」從C AllStar 4月「每晚930」直播企劃、8月的虛擬演唱會，再到11月的個人演唱會，On仔慶幸整個團隊都不是坐以待斃。

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嘗試改變「乜都免費」價值觀：搞音樂嘅人都要開飯

透過籌備今次網上收費演唱會，On仔希望樂迷明白，每次網上演唱會需要準備的人力、物力，都不比實體演唱會少：「呢樣嘢要養成一個習慣，畀大家知道網上嘅演出都唔簡單，要有人才應付技術問題，又要有人處理聲音問題，又要有人幫手設計到時嘅所有佈置。要人、要技術嘅時候，就要畀人知道，其實佢哋都要開飯。」

他認為，用自己擅長的音樂謀生十分合理，在自己眼中，樂迷可以用一個較便宜的價錢換取身心健康。他以失眠作例子：「其實唔需要食失眠藥，音樂本身已經可以令你放鬆情緒，加上依家社會嘅氛圍，每個人都積累咗好多負面情緒，未必個個都識得點釋放。我覺得90%嘅病，源頭都係嚟自情緒，而音樂係一個好好嘅媒介抒發情緒，釋放咗之後就唔會積累成病。」

《本原祭》來自On仔與粉絲間建立的「本原族」，希望在網上建立的梅爾卡巴星球，以「族長」身份舉行健身、冥想等工作坊，與更多樂迷分享自己與粉絲建立的一種文化。而The Hertz、雷同二友、雞蛋蒸肉餅等不同單位也會登陸星球，與On仔一同演出，樂迷亦可按希望觀看的場次購買不同價格的通行證。他坦言若非疫情，就不會故意聯想「本原族」在梅爾卡巴星球的模樣：「有啲嘢可以驅使你諗多步，就諗多步，突然間成個畫面就出晒嚟。我會話多得呢個疫情，唔會講多謝。一定唔會係話『多謝』，呢個疫情令人咁悲慘，而『多得』係因為面對疫情嘅時候我做一個咁嘅回應。『多謝』係用嚟講一樣嘢去幫你，但係點可能話係疫情幫你呢？」

《本原祭》來自On仔與粉絲間建立的「本原族」。（網上截圖）

與戰友「鬥氣」 鬥出六嚿腹肌？

從足球員變成唱作歌手，On仔認為自己的好勝心不變。在每個演唱會他都在台上騷肌，其實胸肌與六嚿腹肌都得來不易。

在籌備期間，他都會在昔日在足球場的隊友Gary Suen指導下健身，坦言每次都與這位好友「鬥氣」：「我抽高件衫之後，佢講咗句『乜都冇嘅』就撻著我，我就跟住佢嘅指令操同食嘢，就睇下有冇嘢睇。其實一直以嚟做紅館show，我第一次跟私人教練，就搵咗佢。咁啱有段時間佢要準備健身比賽，我又要籌備紅館演唱會，所以互相激勵大家。呢個過程都影響到我去準備每一樣嘢，（演唱會）要延期？好，就延期啦，畀多3個月我再做好啲！」

他坦言成為歌手後，在準備上比過往做足球員更賣力，直言自己在多年前在球場上留下遺憾：「足球係我第一個夢想，我覺得係破滅咗，冇達成到。音樂係我第二個夢想，其實係好難有第二個夢想，我唔會咁容易畀啲機會走，乜都好，盡做！」

On仔過往是位足球員，但他坦言這段追夢過程以失敗收場，不希望在音樂路再次留下遺憾。（資料圖片）