鄭欣宜演繹大人童謠　慨嘆香港兒歌式微：以前喺入面學到好多中文

鄭欣宜（Joyce）在宣佈正式加盟寰亞音樂當日，同時推出轉會後首支單曲《小夜燈》。這首歌源於Joyce在8月於社交平台上載年少時與外婆合照，又以一句寧波語搖籃曲點題，憶起過往與婆婆同床睡覺的日子，填詞人黃偉文（Wyman）看到這段故事後留言：「為什麼不把這個美麗的故事變成一首歌？」當時Joyce亦回覆指：「因為一定要是找你寫！」

一張與婆婆的合照，意外促成今次Joyce與Wyman的合作。（鄭欣宜Instagram圖片）

Joyce接受《香港01》訪問時透露，在Wyman答應為她為新歌填詞後，第一時間想到何山兩年前為自己寫的Demo：「Wyman真係好留意我，好錫我，佢見到個post之後就提議，不如做返首大人嘅兒歌。我覺得好襯呢首Demo，因為聽嘅時候覺得好有空間感，好似（見到）一片大嘅星空，Demo嘅編曲都好完整，已經有一種好似童話故事嘅感覺，佢聽完之後都覺得好有感覺。」

Wyman決定要為成年人寫一首童謠後，欣宜就想起兩年前何山寫給自己的Demo。（梁碧玲攝）

慨嘆兒歌愈來愈少：以前放學會睇《閃電傳真機》

Joyce小時候唱兒歌出身（包括《夏日飛舞》、《星星傳說》和《Thank You 媽咪》），加上她從少已經常在幕前露面，所以早前在記招中被「Do姐」鄭裕玲指是「集體回憶」，她笑言這次演繹童謠曲風仿佛重操故業，又感慨這一代年輕人較少機會接觸兒歌：「近幾年係少咗兒歌，但係我記得，以前每日放學返到屋企都會開電視睇《閃電傳真機》，裏面會有兒歌嘅環節，我會喺兒歌入面學到好多中文，亦都覺得有兒歌入面嘅人物同唱兒歌嘅人陪住我一齊成長。依家少咗兒歌，唔知嗰時同我一齊聽兒歌嘅人，依家聽返呢啲又會有咩感覺呢？」

《小夜燈》的MV大部分時間都以動畫交代，當中亦有部分Joyce在鏡頭前咪嘴的畫面。她談到在MV中不禁流淚時解釋：「拍嗰一幕嘅氣氛清靜，當諗返起這首歌嘅意境，再了解歌詞入面嘅意思，我就會好自然咁諗起過往一啲唔開心嘅回憶，當自己再諗點樣面對將來嘅時候，就會莫名其妙地有種想哭的感覺。」