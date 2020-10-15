容祖兒過去9次演唱會免費任睇　回顧天后出道21年舞台風采

樂壇天后容祖兒（Joey）今年雖然未見有新作面世，但她在疫情期間不時現身各個線上音樂會，在鏡頭前透過音樂傳遞正能量。Joey所屬的唱片公司英皇娛樂決定，今晚（15/10）起將陸續上載Joey過去9場演唱會，讓歌迷免費重溫天后台上風采。

容祖兒今年未見有新作面世，樂迷暫時靠重溫過往演唱會止癮吧。（英皇娛樂北京微博圖片）

Joey出道21年至今曾舉行過大大小小的音樂會，包括10次在紅館舉行大型個唱，其中上年為慶祝出道20周年，她決定舉行19場《Pretty Crazy容祖兒世界巡迴演唱會》，懷着拼搏精神，雖然付出無盡汗水，以至身體傷痕累累亦在所不計。每次開演唱會，她都帶來多首大家耳熟能詳、膾炙人口、陪伴大家成長的歌曲後，每場演唱會都得到一次又一次的認同。回看二十年的音樂旅程，她一直抱着努力堅持的信念，於樂壇發光發熱；不斷尋求突破的態度，帶來連場舞台驚喜。

一齊睇下歌迷可以重溫邊9場Joey演唱會：

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英皇娛樂決定於今晚起至十一月十二日，逢星期一、四晚上九點，上載合共9個演唱會於「英皇娛樂eeg music」YouTube channel，保留至十二月三十一日，由《My Secret Live 2017》倒帶至2001年《容祖兒隆重登場演唱會》。值得留意的是，當中並非所有演唱會都在紅館舉辦，例如《My Secret Live 2017》在香港演藝學院歌劇院舉行，當晚演唱的全部都是非派台歌曲（Side-Track）；而紀念入行10周年的《容祖兒 Perfect 10 黃金十年演唱會》，則在香港文化中心大劇院舉行。