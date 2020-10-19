鄭中基自認出道不解潛規則：去某台客串就有更大機會入圍頒獎禮

香港電台第二台推出全新音樂節目《音樂說》，邀請不同歌手以音樂細訴自己的故事。主持王耀祖在第一集就請來鄭中基，以不同歌曲概括回憶入行以來的高低起跌，並剖白鮮為人知的內心世界。

鄭中基擔任首集《音樂說》嘉賓。（香港電台第二台提供）

憶台灣辛酸生活 初出道已想退居幕後

不諳國語的鄭中基，憶起在台灣出道前的一年過得十分辛酸：「出碟前一年我隻身到台灣，逼自己每日一個人都要出街講國語，又喺公司讀報紙，同事行過就糾正我讀音。」鄭中基以《左右為難》形容初入行時期的自己，只因當時為宣傳新碟，被安排到不少綜藝節目亮相，而在1997年推出國語專輯《絕口不提!愛你》時,他驚覺與歌手的身份愈走愈遠，更一度想過退居幕後。

後來鄭中基帶著人氣進駐廣東樂壇，音樂路發展可謂急步上揚，但他直言對當時香港娛樂圈內的「潛規則」大惑不解，感到十分迷茫：「我冇諗咁多圈內嘅『政治嘢』,以前好唔明白,去某台客串劇集、做個節目，就會有更大機會入圍樂壇頒獎禮。我唔識呢啲遊戲規則，只係諗如果我好叻呢啲手段，係咪即使唔使唱得叻都得？作為過來人，我而家同後生或新人合作，都會叫佢哋專注創作，呢啲問題就交返我處理。」

鄭中基直言對當時香港娛樂圈內的「潛規則」大惑不解。（香港電台第二台提供）

育兒心得受父親影響

鄭中基在節目中重談低潮期，稱當時的唱片公司亦放棄了自己，而他在美國自我進修時，是劉偉強向他伸出援手：「喂，你都冇嘢撈㗎啦！返嚟拍戲，我畀兩個角色你揀。」那正是2001年由黎明主演的電影《不死情謎》。鄭中基在即將播出的ViuTV劇集《暖男爸爸》中，飾演患憂鬱症的單親暖男爸爸，他在現實中與子女關係十分親密：「佢哋唱歌嗰時，我又會加入唱埋一份。我吹緊色士風，阿仔又會拎支牧童苗突然加入。」他的育兒心得是盡量不干擾小孩的選擇，希望他們獨立思考，現在回想這原來深受其父親影響。

爸爸鄭東漢是知名唱片公司高層，他曾寄語尚未出道的鄭中基：「呢個世界只有一個張學友，唔會有第二個。呢個係你嘅職業，你要自己面對。我唔會主動話你知要做乜，但你有問題可以隨時嚟問我。」要以一首歌總括兩父子關係，鄭中基毫不猶豫地選擇《許願樹》：「呢首係我爸爸第一首幫我彈嘅歌，當時我第一次喺紅館開演唱會，佢主動提出要幫我彈一首由我作曲嘅歌畀我唱。我爸爸唔係好識講鼓勵嘅說話，呢次係佢咁耐以嚟最明顯嘅一次表達。」