達明一派演唱會｜唱盡兩大專輯歌曲　黃耀明︰有些歌錄完都未唱過

原定在上年12月舉行的達明一派演唱會，後來宣布延至今年3月，但又因為疫情關係，一再改期。直至今個星期，黃耀明在社交平台宣布，將於11月13日起，舉行6場《達明一派Replay意難平／神經 Live》。日前明哥出席《好好拍電影》首映時接受《香港01》訪問，提到今次演唱會是一個大挑戰。

黃耀明出席《好好拍電影》首映，談到11月舉行的達明一派演唱會。（葉志明 攝）

早前明哥在個facebook寫上︰「唱在瘟疫蔓延時。在記憶和歷史都急速消失的時代，達明一派Replay達明一派；30周年專輯《意難平》、《神經》從頭到尾原汁原味和你唱，天花亂墜的世紀末香港故事共同睇。」個唱下月中舉行，只有3個星期時間籌備，明哥都坦言是一大挑戰。「其實得好少時間籌備，盡做。檔期早就定了，但疫情關係，直至2星期前才決定開騷，下星期便公開售票，6場門票只能坐一半人，如能夠全部售罄也不會蝕錢，所以希望大家踴躍點。」

黃耀明今個星期在fb公布演唱會日期。(facebook截圖 )

挑戰的還有演唱會模式，今次是只會唱出《意難平》（1989）及《神經》（1990）兩張專輯的歌曲，原汁原味送給大家。「這是個好有趣的演唱會，將89、90 兩張專輯由頭唱到尾，所以一早便選擇在細場做（伊館），不會揀紅館，紅館通常都想睇到最Hit的歌。好些歌是我錄完都未正式唱過，對我來說是好大挑戰，對粉絲來說是好大驚喜。」問到拍檔劉以達又準備成點？「我們各自準備呀，到下星期就第一次聚首綵排。」明哥又承諾如果反應好，將會繼續開落去。「達明一派只推出過8張專輯，能夠開三次便可以唱晒。」