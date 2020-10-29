劉德華拍新歌MV　與工作人員重聚感高興：大家做番開心鍾意做的事

繼兩年前《My Love》後，劉德華再度推出全新廣東歌《繼續美麗》。華仔早在9月網上舉行的《愛的連線生日會》上，已經率先獻唱這首歌，盼透過歌曲中的歌詞，如「驟晴驟雨怎去預計／讓那些得與失擦肩走過／注定誰更美麗／自由自愛不要自閉／苦過別再提／莫再提／我笑著放低」，把正能量傳遞給大家。

早前華仔為新歌《繼續美麗》拍MV。

新歌邀請音樂人徐繼宗作曲，並由自己親自填詞，華仔指自己一直都有創作廣東歌的念頭，而這首歌激發他寫一段關於家庭的歌詞：「這首歌大概一年前來到我公司，聽後覺得好溫暖，有很強家的感覺，於是好想寫一隻關於家庭的歌，可以寫畀我父母、老婆、女兒，但寫下寫下就覺得可以跟所有人分享這歌，也希望帶家庭的溫暖、社會上的正能量給大家，讓大家在沒事無聊的時候哼和唱，家庭樂、朋友樂都適合。」被問到會否加推大合唱版，華仔坦言希望鼓勵小孩一起唱，亦歡迎身邊喜愛這首歌的朋友加入合唱行列。

因疫情關係，華仔近月甚少與工作人員一切開工，今次拍攝MV與熟悉的工作人員重聚非常高興：「2020年可能有好多事發生，跟工作人員都好少見面，今日見番咁多，又真係『大大細細』，希望每個人由這刻開始愈來愈開心，大家做番大家開心鍾意做的事，一起感覺這首歌的溫暖，我希望大家『繼續美麗』！」