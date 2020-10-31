【中國好聲音】謝霆鋒用奇招練兵　周杰倫師弟曹楊晉級全國九強

內地選秀節目《中國好聲音》昨晚（30/10）一集繼續九強爭霸賽，賽前導師相約學員排練之餘，亦趁空餘時間透過不同活動建立團隊士氣。謝霆鋒決定邀請學員到街頭唱歌，除了是一個團隊活動，亦是一種另類訓練方法。

謝霆鋒帶學員Busking！（直播截圖）

謝霆鋒帶學員到許願樹下Busking，吸引了不少路人旁觀。他坦言當初視之為一種訓練方式：「其實我也沒想過這個是一個團建（Team building），但是我覺得這個是一個實地的訓練，所以我帶他們去街頭路演。」過程中，謝霆鋒更要求曹楊站在女聽眾面前唱歌，這種特殊教學方式，令曹楊不禁讚歎獲益良多：「通過剛才那樣（表演），我覺得不管遇到誰都沒有問題。」最後他們在樹下許願，謝霆鋒希望所有人的願望都能成真，相當大愛。

希望所有人願望成真！（直播截圖）

單從今次比賽中的成績而言，謝霆鋒這次Busking收到非常好的成果，在全國九強席位中，謝霆鋒戰隊佔3席。其實本來他們有機會有4位成員晉級，但今集第二輪中，李宇春戰隊的馬璐決定挑戰李健戰隊，由於當時尚有4位參賽者未出賽，其他戰隊在餘下三輪合共只有兩位歌手，因此謝霆鋒戰隊只能挑選其中兩人進行隊內對決。

謝霆鋒本來想用封印權在高睿身上，希望戰隊有成員可以正面迎戰單依純，但馬璐一個決定，不但令如意算盤落空，更令隊內成員需要互相對決，才能決出其中一個九強席位。（直播截圖）

經抽籤後，曹楊和祈馨需要進行隊內對決，決定最後一個九強席位誰屬，而曹楊經過謝霆鋒的特殊訓練方法後，似乎收到成果。他翻唱謝霆鋒的《舊傷口》後，獲原唱大讚：「我覺得曹楊絕對是一個唱情歌的專家！」最後他以票數33:18勝出，拿下全國九強最後一張門票。