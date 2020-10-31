葉巧琳為新歌MV節食減10磅　改變形象備戰《全民造星III》

今年有份參加ViuTV選秀節目《全民造星III》的葉巧琳（Mischa），近日推出新歌《二人份》，是去年推出的「水質女生戀愛連續劇」最終回，故事延續一對靈魂伴侶變成愛侶後的親密關係，剖開女方的內心世界。

葉巧琳在備戰《全民造星III》的同時，亦推出新歌《二人份》。

首部曲《水舞間》是愛上靈魂伴侶的甜蜜心情，次部曲《一對一》是到訪對方屋企的緊張狀態，來到《二人份》，所描寫的已是發生關係後的不知所措。Mischa說到：「上集《一對一》講到女方返到屋企唔知發生咗乜嘢事，今次係兩個人飲完紅酒後發生咗關係，但起身之後究竟會係點呢？嗰種猜測，全因為仲爭咗『我愛你』呢三個字。」

歌名形容的就是起床一刻由一個人變了兩個人，眼前多了一份早餐的時候。Mischa補充道：「其實喺都市裡面有好多男女，都係友達以上戀人未滿嘅關係，相信大家聽過《二人份》之後，都會好有共鳴。」

Mischa坦言今次演出是挑戰自己性感底線。

為了將歌曲故事呈現出來，今次找來湯駿業（AHDEE）充當MV導演，而拍攝前， AHDEE亦跟Mischa上了一些Training，好等她以最性感火辣的一面演繹當中角色。Mischa透露，今次MV演出已經逼近性感尺度：「呢次MV尺度好大挑戰，既要露腿又要露腰，而且同Justin亦有好多親䁥嘅場口。呢個尺度已經係差不多係我嘅盡頭，如果唔係對我男友嚟講就唔係咁好。」被問到演出時可會尷尬？Mischa笑言：「Justin係好Professional嘅演員，演過好多MV，同佢演戲絕對冇尷尬，而且仲好Smooth！」

Mischa因為拍攝前已經節食減肥，所以她非常享受在MV中吃蛋糕的一幕。

由於性感尺度大開，Mischa也希望能以最佳狀態拍攝，在得到AHDEE的鼓勵下，在開拍前三星期，Mischa以極速瘦身，以節食減去十多磅，不過Mischa坦言這樣很不健康，她說：「拍攝前三星期以節食去減肥，去到拍攝當日更加冇食嘢，直到拍攝其中一個鏡頭我要食蛋糕，我係毫無懸念堅食落去，仲要食得好開心！其實我本來唔鍾意食甜嘢，但喺嗰一刻我一叉落去舐到忌廉時，感覺就好似置身天堂一樣！」推出新歌同時，Mischa亦忙於為《全民造星III》作全攻型備戰，雖然她為拍攝減得狠勁，但今次由形象、服飾、化妝以至髮型都是一個大改造，Mischa都希望今次會給予樂迷一個不一樣又滿意的感覺。

期待Mischa在《全民造星III》的表現！