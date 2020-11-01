專訪︱麥浚龍3年音樂企劃將完結　期待最終章面世：想知觀眾感受

記得兩年前的《the album part one》中，麥浚龍（Juno）的《勇悍·17》最後一句歌詞寫道：「約定未來要到切爾諾貝爾跟你闖闖／當然心跳冒汗」，交代董折希望在有生之年能到切爾諾貝爾闖蕩。三年過後，Juno新歌《我在切爾諾貝爾 等你》，正是交代董折步入中年後，來到已經重新開放的切爾諾貝爾，亦象徵《the album》長達3年的企劃即將劃上句號。 3年來，Juno一直與謝安琪（Kay）埋頭苦幹，專注籌備企劃內的3張專輯，而在第二張專輯面世前，幕後團隊已經開始製作最終章。談起這3年來的感受，Juno坦言百感交雜：「呢段時間係好充實，或者緊張、心跳冒汗、喜悅、興奮，已經蓋過咗疲累。」 撰文：劉傳謙 攝影：梁碧玲

對切爾諾貝爾感覺既真實又虛幻



1986年，切爾諾貝爾發生核電廠爆炸，震驚全球。而在Juno的故事中，17歲的董折和浦銘心亦於這年結緣。

Juno於13年前開始對切爾諾貝爾充滿興趣，而這裏亦成為《the album》的故事開端：「呢個地方畀我最大嘅感覺，係帶住一種遺憾美，一夜之間嘅突變，令佢變咗一個荒蕪嘅廢墟。用切爾諾貝爾作為時代背景，甚至交代佢哋嘅一種心境，我由《part 1》嘅時候就已經想，佢哋（董折與浦銘心）最後喺終章嘅時候就係喺切爾諾貝爾度發生。」

唱片封面上，為配合新歌主題，Juno站在摩天輪前留影，加上猶如廢墟的場景設計，整體感覺猶如Juno親身前往切爾諾貝爾拍攝一樣。（資料圖片）

但在現實生活中，切爾諾貝爾核電廠現場雖已對外開放，然而輻射對人類健康的危機依然未解除，令Juno在當地拍攝的願望依然未能實現：「我拍電影、寫劇本嘅時候都想去呢個地方，但係要去係相當困難，唔係話去唔到，而係我哋不能逗留48小時，變咗拍嘢嘅時候係相對困難。」他坦言，自己希望到切爾諾貝爾，親身了解當地的情況。

Juno會透過相集了解切爾諾貝爾。（梁碧玲攝）

到訪不同書店 收藏切爾諾貝爾相集

既然未能到訪當地，Juno就靠觀賞相集了解切爾諾貝爾，不過當時香港仍未見太多相關的相集，於是Juno在每次旅行都會到訪不同書店：「嗰陣時唔係好多相關嘅書籍，近年就會多咗一啲電影、電視劇，或者大家收集資訊嘅渠道比10年前都有唔同。我鍾意儲呢個地方嘅相集，我覺得呢個地方喺呢個世界係好虛幻，你知道真係有呢個地方，但係同一時間係虛幻，因為係突然間有一晚，呢個地方就變咗咁，好似突然被捨棄。我覺得佢殘破得嚟，佢喺我心目中係好浪漫嘅一個地方。」

麥浚龍過往從未到過切爾諾貝爾，他坦言一直都想到當地看看。（梁碧玲攝）

追尋戀愛以外另類浪漫

說到這裏，相信不少樂迷都會十分好奇，在一個荒蕪的城市中如何找到浪漫的感覺？Juno認為除了戀愛、認識，浪漫亦有很多類型：「可能我哋嘅相聚只係一齊等過馬路，等到盞燈變咗綠色就各行各路。但係呢幾分鐘，我哋就係企咗喺度，喺同一個地方共處。」

麥浚龍認為切爾諾貝爾代表著慘情的浪漫。（梁碧玲攝）

疫情或令實體專輯延後推出

Juno在疫情下，日前相繼完成MV拍攝，令自己重拾久違的喜悅：「我覺得呢幾個月有好多production都係delay，連實體專輯都有機會delay。」談起疫情下對自己的影響，他認為擔任文字創作的人，受到的影響比其他人低：「我好多時寫劇本都係喺一個靜謐嘅地方，係呢個世代，如果生計係牽涉文字嘅話，影響叫做冇咁大。」

+ 3 + 3 + 3

MV拍攝上受限聚令影響，本來打算在一幕中出現較多人的情節，就要先顧及演員安全。不過Juno認為這次拍攝的感覺超現實：「以前你要借一個地方，基本上係好難，尤其某啲場係多人，你唔會見到佢有寧靜嘅時候。例如我哋拍《字典 與 聖經》嘅時候，街上相對都少咗人，尤其喺大館嗰晚，感覺比平時更加靜。」

Juno認為這次拍攝的感覺超現實。（梁碧玲攝）

製作《the album》 與音樂人溝通最花時間

不知不覺，《the album》音樂企劃來到最後一年，談到最令Juno花時間的，其中一樣就是在一開始與不同音樂人緊密溝通，確保他們對製作方向清晰：「你要逐個逐個同佢哋講，因為佢哋收到嘅章節都唔同。所以每一首歌嘅內容、製作單位嘅矚目點，到底邊首歌係董折去講？邊首係浦銘心講？」另外，作為大碟監製，他還要安排歌曲的文案、填詞角度，又要安排不同角色在適當時間登場，難怪Juno會說自己感到疲累。

企劃來到最後一年，Juno坦言百感交集。（梁碧玲攝）

被問到自己會否對這個企劃感到依依不捨，他坦言在續集面世後曾感到不捨，但如今卻相當期待最終章面世一刻：「留意觀眾感受都係呢個過程中有趣嘅地方，依家期待呢3部分嘅歌全部出晒街，觀眾能夠將3部分嘅音樂一次過聽返晒。其實3年前已經有呢種興奮，但係我將呢種感覺放喺心裏面，因為我已經要埋頭創作。」每首作品都要經過文案、MV和歌曲才能完全了解整段故事，Juno直言：「慶幸《the album》唔係電影，亦唔只係一張專輯，而係一個可一不可再嘅獨特企劃。」