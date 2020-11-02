睇數據預測2020女歌手獎得主誰屬　謝安琪遲出新歌或無緣三連霸

距離年終頒獎禮只有約兩個月時間，不少歌迷除討論四大樂壇頒獎禮會用什麼方式舉行外，亦開始預測不同獎項的得主誰屬。上回提到，在張敬軒今年沒有新歌面世下，男歌手競爭十分激烈。至於女歌手方面，謝安琪（Kay）與麥浚龍合作的《the album》三年企劃來到尾聲，今年的派台歌在商台非冠即亞，依然是樂壇頒獎禮女歌手金獎的熱門。

Kay依然是今年女歌手金獎大熱門之一。（視覺中國）

《the album》主打各台成績大不同 影響整體得分

踏入2020年，Kay先派上收錄在上張專輯的《我在陽台上看你》，踏入企劃最終章後，又再先後推出《再度》和《合唱歌》（與麥浚龍合唱），其中《再度》是商台冠軍歌。不過，向來《the album》的作品在電台上反應不一，例如《再度》在新城榜上無名，而《合唱歌》在港台只得第16名，整合過後數據或會打折扣。雖然Kay將在12月推出《三生一吻》，但派台時間太短，排名或許未能帶來實質幫助。

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《三生一吻》推遲至12月才推出，或會影響Kay競逐歌后。（資料圖片）

作為連續兩年「叱咤樂壇女歌手」金獎及《十大中文金曲》「最優秀流行女歌手大獎」的得主，謝安琪今年將會迎來唱作歌手AGA（江海迦）的挑戰。今年推出專輯《So Called Love Songs》的她，早前兩首派台歌《Mad》和《See You Next Time》在商台都是冠軍歌，而在港台、新城都有相當亮眼的成績。至於對Kay的威脅有多大，就要視乎新歌《So Called Love Song》在未來8周的表現，假若最後順利在商台、港台奪冠，AGA或會變成女歌手獎大熱門，令Kay無緣連續三年在年終頒獎禮贏得金獎。

如果《So Called Love Song》最後能成為冠軍歌，不但增加AGA勝算，甚至有望贏得樂壇頒獎禮唱片大獎。（資料圖片）

衛蘭能否入三甲 還看《帶走你的垃圾》

談到另一位三甲人選，衛蘭是其中之一。今年先派台《低半度》，分別獲得商台及港台冠軍，但她後來重新演繹側田《命硬》原稿歌詞《她整晚在寫信》，雖然贏得網民口碑，但在三大電台流行榜中反應一般。新歌《帶走你的垃圾》在排行榜上的最終排名，將直接影響她能否搶贏女歌手三甲最後一席。至於另一人選Gin Lee（李幸倪）處境類似，今年推出新專輯《Dear Secret》中第一主打《幸福門》，先後贏得港台及新城冠軍，但較早前另一首派台歌《敢》成績同樣未如理想，Gin Lee要靠新碟第二主打《美男子與香煙》有好表現，才能有力重返三甲位置。

衛蘭今年已有一首冠軍歌《低半度》，新歌《帶走你的垃圾》的成績將直接影響她能否贏得女歌手三甲最後一席。（《低半度》MV截圖）

Gin Lee計劃11月中出碟，未知屆時會否趕及推出「失格遊人」第三部曲應戰？（梁碧玲攝）