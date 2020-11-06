周杰倫出道20周年特製歌單　聲音導航讓歌迷感受創作背後靈感

適逢今年是亞洲天王周杰倫出道20周年，繼早前Netflix跟周董聯手推出首部華語真人騷《周遊記》兼推出黑膠唱片，今次特別跟串流音樂平台Apple Music合作，以「杰倫宇宙」為題從不同角度縱觀周董的⾳樂進化論。

甚少歌⼿能創造出⼀個完整的⾳樂體系，但周杰倫卻能開創音樂新時代。周杰倫的中國風⾳樂，不僅描繪他⼼中對東⽅⽂化的嚮往，也為華語流⾏⾳樂找到了⼀種全新的表達⽅式，他以中西合璧的編曲夥拍拍檔⽅⽂⼭的詩意歌詞，將古典東⽅美學帶進主流市場。早期還將R&B與Nu-Metal等⻄⽅曲式結合於《娘⼦》、《上海⼀九四三》、《雙截棍》等歌曲，去創立「周⽒中國風」。

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雖然周董並不以Rapper自居，但他的饒舌作品顛覆了⼤家對主流⾳樂的想像，也啟蒙了不少後輩歌⼿。而Apple Music就特別製作了不同的Playlist，讓歌迷好好回顧偶像的20年音樂創作路。另外，今次周董亦特別為歌迷設計了「周杰倫的一天」主題歌單，分別以⽩⽇夢、運動、遊戲和家庭為主題分享好歌。有關⾸張歌單，周董坦言：「常常在夜深⼈靜、或創作的時候，我就會天⾺⾏空地發揮想像⼒。聽到⽩⽇夢歌單裏的歌曲後，你也可以花⼀點⼼思，多點幽默感，⾳樂就能為⽣活帶來不少樂趣喔！」