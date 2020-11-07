中國好聲音｜單依純感冒照攞高分　謝霆鋒：她讓我多了兩條白頭髮

內地選秀節目《中國好聲音》在今集決出全國7強，賽制與過往兩場比賽有點分別，除了50位專業評審外，在場的300位觀眾亦可參與投票，兩者分數各佔一半，最後總得分最高的7位參賽者才能在下集爭奪最後5強席位。雖然在場評審投票結果會即場公布，但現場觀眾投票結果需要留到最後一刻才能得知，因此整晚或會出現一個意想不到的賽果。

今次比賽增添現場觀眾投票，或會影響當晚最終排名。（直播截圖）

九強之中，當晚最令人擔心的是李健戰隊的「大魔王」單依純。這位高分王賽前突然感冒，直到賽前排練時仍一直流鼻涕，所幸她沒有鼻塞，如果處理得宜，聲線不會變得鼻音過重。李健不忘提醒愛徒要用熱水泡腳和喝檸檬水，令感冒更快痊癒。單依純直言當下有點慌張：「身體是革命的本錢，如果身體出現問題的話，那唱成什麼樣我也不好說。」

竟然感冒？（直播截圖）

當晚她是9位參賽者中第3位出場，翻唱徐佳瑩《人啊》時表現依舊理想，聲線完全聽不出有甚麼影響。李健大讚學員表現成熟：「她沒有刻意地把音唱得很高，定到一個很合適的調，不會（過分）展現自己的聲音，為作品而服務，這是一個特別真誠的歌手。」李榮浩亦指單依純的表現，看得出她已經準備就緒，而謝霆鋒就笑指：「單依純的出現，應該讓我在這個節目多了兩條白頭髮，那看來還是值得的。（李健：甚麼意思？）多兩根白頭髮是因為她沒有在我的隊裏出現。」

做《中國好聲音》導師，就令謝霆鋒多咗兩條白頭髮？（直播截圖）

單依純的好表現確實反映在成績當中，她在評審部分中獲得45分，是全場最高；而300位觀眾之中，她獲得293票，僅次於李宇春戰隊唯一學員潘虹（295票），總成績以93.83分，不足1分差距擊敗潘虹，成為今場比賽第一名。不過離總決賽已經不遠，選手們不但要好好養聲，更要調養好自己身體，以最佳狀態備戰接下來的比賽。