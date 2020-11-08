專訪︱主持《輕談淺唱不夜天》如守水塘？　曾潔盈：係精英先做到

踏入凌晨，三大電台都會有深宵音樂節目，陪伴在夜間工作的市民和未能入睡的樂迷，其中香港電台第二台的《輕談淺唱不夜天》至今已有40年，歷屆主持包括鄭丹瑞、鄭子誠、周國豐等知名DJ，至今則由紫龍（尹子龍）、艾力（廖麒鏘）和曾潔盈（Gene）主持。 一般聽眾認為，主持深宵節目是苦差，猶如警察被上司分派守水塘，與世隔絕。不過，要準備一個長達4小時的音樂節目，每晚就要準備約40-50首歌，主持技巧、歌曲鋪排、歌與歌之間的說話等等，都需要經過專業訓練。Gene直言：「以前係精英先會落通宵，即係要人覺得你可以做music show。以前要做4個鐘就等於係木人巷，好似喺TVB入EYT（《歡樂今宵》），唔係阿豬阿狗都做得music show。」 撰文：劉傳謙 採訪：游大東、劉傳謙 攝影：葉志明

現時《輕談淺唱不夜天》由紫龍（尹子龍）、艾力（廖麒鏘）和曾潔盈（Gene）主持。（葉志明攝）

紫龍：做人哋嘅Spotlight！

在大部分人眼中，通宵節目聽眾較少，甚至會認為沒有人聽。紫龍坦言加入《輕談》第4年遇到樽頸位，在主持節目期間感到迷失，甚至認為沒有人會聽自己播歌。不過在聽眾啟發下，紫龍重新認清深宵節目的定位：「呢個節目嘅分量唔係令你企喺台前有鎂光燈照住，例如森美大哥、阿Bob（林盛斌）等等，而係喺人哋最黑暗、最需要嘅時候撐住佢哋。嗰時開始有個使命感做呢個節目，唔覺得因為係通宵時段而有守水塘嘅感覺，反而係因為有4個鐘，我多咗好多自由度。」

紫龍擔任《輕談》主持已有11年，他坦言當中曾遇到樽頸位。（葉志明攝）

Gene：希望做第二個Uncle Ray

Gene自14歲起加入商台時就負責深宵節目，她坦言到後期才聽說過深宵是守水塘的位置，熱愛音樂的她只認為這是最划算的位置：「做通宵係好開心嘅地方，試問有邊個地方可以一路收住錢一路聽歌？佢仲可以一路畀你學嘢。」Gene曾認為自己能一直主持深宵節目，豈料換來老闆一句：「通宵節目都有商業價值，如果你係冇商業價值，你唔好阻住地球轉！」不過Gene只想繼續享受播歌的樂趣：「我希望我係第二個Uncle Ray，我係唔需要紅，最後就一直收埋自己喺角落頭，就算係火燭都冇人發覺到我嗰隻！」

Gene享受播歌時的時光。（葉志明攝）

艾力努力推新歌：唔係廿年後會冇晒經典

艾力4年前從新城轉到港台，歌單鋪排方面依然喜歡新舊歌交替，他認為將兩者結合會提升作品帶給聽眾的威力：「我成日覺得係會有啲神奇力量喺度，就咁將兩首歌獨立上市，你可能唔會覺得呢兩首歌有咩關連，但係將兩首歌擺埋一齊之後，兩首歌都會一齊升級。」雖說絕大部分樂迷都會認為以前的流行曲更動聽，但艾力始終認為自己有推廣新歌的責任：「如果有新歌你唔去推，唔去播，十年後、廿年後就會冇晒經典。小學生唔知四大天王係邊個，咁依家當打嗰班歌手呢？最多產量嗰班呢？你唔再落力去推，香港就唔會再有樂壇巨星。」

除了舊歌，艾力亦同樣重視新歌。（葉志明攝）

港台開咪講錯新城節目名

三人加入《輕談》至少已有4年，擁有豐富的深宵節目主持經驗，但每個人總會有大意犯錯的時候。曾在新城主持《寂寞流星群》的艾力離開舊東家4日後，就要在港台主持《輕談》，他在第一日非常害怕自己UI說錯公司及節目名：「同舊公司last show差唔夠一個禮拜，其實真係好易出事，好彩最後都冇事。嗰陣不斷提住自己，依家係『香港電台第二台《輕談淺唱不夜天》』，打死都唔好講錯，第一集節目就講錯係好唔老黎。」

艾力要短時間內適應新環境，的確是相當考驗其功力。（葉志明攝）

夾硬頂更 食藥後開咪中途瞓着

Gene則在年少時犯過大錯，當晚正值她生日，卻被監製電召指要趕回電台開咪，吃過感冒藥的她只好硬撐。在播張學友《還是覺得你最好》時，Gene竟然不慎睡著，最後要中央控制中心（CCR）同事急忙拍醒她後，才知道自己鑄成大錯。她明白如果自己身體條件不容許通宵工作，就一定要主動告知監製：「千祈唔好信班老細話『冇咗你唔得』，唔係咁，你係唔得就一定要推，如果最後你衰咗都係你負責，佢唔會因為逼你返而覺得唔好意思。」

年少時的一次大錯，令Gene時刻警惕自己。（葉志明攝）

人有三急 靠《十分十二吋》解圍

紫龍就遇著一眾DJ最害怕遇到的情況——肚痛。他還記得當時需要立即向CCR（工程部）求救，但當晚卻沒有同事能分身幫忙，唯有叫新聞部同事提前5分鐘到直播室，在交代所有操作上的細節後，就立即前往洗手間解決。及後因情況未有改善，他唯有用林子祥一曲《十分十二吋》拖延時間，才化解這次危機。他還記得當時嚇壞新聞部同事：「佢有啲緊張，因為佢哋好少會坐我哋呢個位報新聞，佢驚自己撳唔到多過驚我真係忍唔住，但係呢個情況真係太過特殊啦！」

紫龍遇到的突發情況，卻是十分罕見。（葉志明攝）

深宵節目攞正牌做歌曲保育

談到深宵節目的重要性，三人都不約而同地談起歌曲保育。艾力希望在節目中能為聽眾細數未必為人所知的歌曲故事，在前輩提點下，他開始研究更多未派台歌曲（Side Track）的創作故事，他說：「依家就話少啲大碟嘅出現啫，但係以前一張專輯大概有10首歌，最後派台嘅都係得兩、三首，當中仲有好多滄海遺珠嘅作品，會唔會有一啲小故事或者簡介，可以推薦返呢啲歌畀聽眾重新認識？」他坦言，希望這個鋪排能令整晚節目變得更有靈魂：「我好唔想做到成晚都播啲大熱歌，可能聽眾聽完有共鳴會好開心，如果真係要咁做，我攞返啲精選碟，搵幾晚時間播返晒佢就得。但係咁就會變到好冇靈魂，唔知自己想表達啲咩。」

艾力希望在節目中介紹Side track。（葉志明攝）

聽眾誤會歌曲意思 母親節一定要聽《念親恩》？

紫龍在點唱時有一個小習慣：如果聽眾在點唱時，所選曲目表達的意思與點唱內容不乎時，他會親自為聽眾改播一首更合意思的東西。他直言聽眾太容易得到音樂帶來的享受，有部分完全不知道歌曲帶來的實際訊息：「成日都會有好幾位聽眾想點首歌祝家人身體健康，於是就點首《身體健康》，好多時佢哋點嘅歌同本身嘅訊息完全係背道而馳。又例如佢哋會喺父親節、母親節點《念親恩》，但係嗰首歌係講媽媽走咗。有時候我做點唱都想畀一啲正確嘅諗法佢哋，畀佢哋了解多啲呢首歌。」

在點唱前，請先明白歌曲真正希望表達的信息。（葉志明攝）

4個鐘Air Time意義大：唔好只播自己鍾意嘅歌！

Gene有感樂壇上有很多滄海遺珠，慢慢會被人遺落，於是開始擔心部分動聽的冷門歌的版權因唱片公司倒閉而未能擁有，在沒有收錄在任何一張唱片下，它們就會消失在大氣電波中。她覺得如果該冷門歌值得推介，不妨趁著這四小時與聽眾分享：「啲歌冇咗版權真係好可惜，希望有人可以幫返佢哋做返。即使有版權，只要一個DJ唔播，10個DJ唔播，就會喺呢個時代慢慢消失，因為啲人已經唔識，Beatles都係大家相傳落去，唔係嘅話慢慢都會冇咗。既然我哋手攞住4個鐘，唔好淨係播一啲自己鍾意聽嘅歌，就算你唔鍾意，都可以帶畀大家。」

Gene把握難得的4小時，向樂迷推介不同類型的音樂。（葉志明攝）

點擊圖輯，睇睇三位主持為讀者推介的5首歌：