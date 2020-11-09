陳健安亞視開線上收費演唱會　應觀眾要求唱兒歌兼剝衫騷肌

陳健安（On仔）在上周六（7/11）舉行《陳健安2020以青春之名演唱會》，為一連七日的「本原祭」劃上句號。當晚 On 仔除了又唱又跳又跪又瞓自彈自唱外，更在安哥環節徇眾要求演唱兒歌《有隻雀仔跌落水》，最後更脫去外套展示健身成果，令演唱會氣氛推到高峰。

主辦單位為On仔架設一萬平方呎實景舞台，面積比平常紅館四面台的中央舞台還要大。

為了這次的網上直播演唱會，主辦單位特別在大埔亞洲電視總台一號錄影廠架設佔地一萬平方呎實景舞台，並還原整個「本原族」村落，面積比平常紅館四面台的中央舞台還要大。而實景舞台上亦安排有少量座椅供On仔的家人朋友、「本原祭」內其餘演出單位在台上欣賞，中央大螢幕同時顯示有世界各地的On仔歌迷透過視訊軟件同步收看。

On仔在演唱會中也充份利用「本原族」村落的每一部份，在六個角落來回演出，使出渾身解數。當晚On仔邀請日前在修頓室內場館完成個唱的樂隊Nowhere Boys擔任表演嘉賓，而這晚恰巧主音Van生日。在二人合唱之前，On仔更特別為Van唱了一段生日歌，並細說二人認識的經過。之後唱片公司亦特別安排在後台為Van切生日蛋糕，其餘四位隊友亦與Van一齊許下生日願望。

Nowhere Boys擔任表演嘉賓。

當晚的演唱會分為五個篇章：「自由所在之處」、「當我們找到我們」、「當我們看到自己」、「當我們感到痛苦」及「自由的解答」。歌單除包括C AllStar時期及On仔的個人作品外，更挑選了Beyond在1999年的作品《十八》自彈自唱，並演唱了楊千嬅原唱的《火鳥》及陳奕迅原唱的《失戀太少》，On仔在演唱後者時更一度落涙。

唱到陳奕迅的《失戀太少》時，On仔不禁流淚。

至演唱會預定直播結束後，因現場觀眾反應熱烈，On仔遂徇眾要求特別安排Encore時段，此時On仔冷不防有台下觀眾要求他唱兒歌《有隻雀仔跌落水》，On仔亦無「托手踭」。之後台下觀眾意猶未盡齊呼「族長除衫」，此時On仔的好兄弟DJ King（吳崇銘）亦從後台直奔中央舞台，「協助」族長On仔脫下外套展示一身壯碩肌肉。

兄弟DJ King幫手。