【使徒行者3】麥美恩慘死令網民痛入心　林峯教路聽一首歌即入戲

TVB台慶劇《使徒行者3》星期一（9/11）在翡翠台正式首播，新任臥底Juicy（麥美恩飾）要從Did少（陸永飾）及Done少（C君飾）手上救回二寶（楊埕飾），這場「Do Did Done」的爆笑戲份成為一大亮點。不過，Juicy在救出二寶後就被韓建義（顧冠忠飾）捉走，最後更被活摘器官而死，觀眾紛紛留言指非常心痛。

明明上集先笑緊「Do Did Done」......：

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對演員而言，喊戲最能顯示出自己的演技，過往拍戲經驗不多的Mayanne在Instagram分享感受時就指，當時有向林峯請教拍喊戲的秘訣，他指可以拍攝時在內心想著一首觸動情緒的歌。拍攝時追看歐美電視劇《Game of Thrones》（中文：《權力遊戲》），心中就響起第八季出現的配樂《The Night King》。

重溫Mayanne與林峯緣盡一幕：

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這首歌在第三集末段出現，劇情講述生者與死者大軍展開激鬥時死傷慘重，面臨寡不敵眾的困境之時，夜王更令戰場死者復活增加大軍數量，生者盡力浴血奮戰仍無法挽回。最後Arya（Maisie Williams飾）成功突襲夜王，才令死人大軍全軍覆沒。

Mayanne想起《Game of Thrones》的配樂《The Night King》。（劇集截圖）

Mayanne坦言至今再看這幕，依然相當感動：「手術室現場好靜好冷，陰陰沉沉嘅燈光，果（嗰）種孤獨嘅感覺，連朱倩都知點嗌都冇用（我喊了...）到爆seed衝去想救朱倩，峯哥演技爆發，再加埋首...無人會問我（主題曲《無人問我》）...（唉...又喊了...）」