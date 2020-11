港台開放網上投票至周日　網民捧方皓玟攞「全球華人至尊金曲獎」

香港電台早前決定,《十大中文金曲》頒獎禮將以跨媒體特備節目形式進行,並修改獎項類別及名稱,將過往「優秀流行歌手大獎」改成男、女歌手及組合獎項。網上投票將在本周日(15/11)結束,近日有網民開始在討論區為偶像拉票,希望心儀歌手在頒獎禮上取得好成績。

港台宣布,將會連續第二年取消「十大中文金曲」實體頒獎禮。(資料圖片)

由於截數日期不同,有網民發現,方皓玟除了有《All We Have Is Now》入圍歌曲獎外,上年12月才派台的《人話》亦列入候選名單中。這首歌在上年推出時已經深受網民愛戴,更有支持者在討論區為偶像集氣,結果方皓玟上年在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》連奪「我最喜愛的女歌手」和「我最喜愛的歌曲大獎」。今年《人話》繼續備受網民推舉,希望歌曲再下一城,在129首候選歌曲中突圍而出,贏得「全球華人至尊金曲獎」。

《人話》有份競逐今年《十大中文金曲》歌曲獎。(網上截圖)

在網民力捧下,方皓玟連奪上年《叱咤》的「我最喜愛的女歌手」和「我最喜愛的歌曲大獎」。(影片截圖)

不過,即使《人話》人氣依舊高企,在港台仍未能保證可以順利得獎。首先,《人話》是上年的派台歌,今年的《All We Have Is Now》同樣深受歡迎下,票數上可能會被分薄,加上網民一般在投票時傾向選擇今年派台歌,最後《人話》在票數上會否佔盡優勢仍是未知數。再者,與《叱咤》不同,《十大中文金曲》獎項的評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分,如果歌曲在另外兩個範疇中未能取得高分,同樣會大大減低得獎機率。

除了公眾投票外,《十大中文金曲》獎項還會經民意調查及專業評判評分,才決定最終賽果。(資料圖片)

點擊圖輯,睇下網民有邊啲心水: