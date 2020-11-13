達明一派開騷重溫經典　黃耀明唱《情流夜中環》哽咽：我忍咗好耐

樂隊達明一派今晚（13/11）在新伊館舉行《Replay》演唱會，重新演繹專輯《意難平》及《神經》的所有歌曲。在疫情下會場只有75%入座率，座位亦按限聚令要求分隔，觀眾需要量度體溫才能進場。何韻詩、林海峰、劉天蘭、岑寧兒等圈中好友亦有入場支持。

達明一派今晚於新伊館舉行演唱會。（劉智源攝）

雖然疫情下未能全場爆滿，但氣氛依然高漲。（劉智源攝）

場外有紀念品及專輯售賣。（劉智源攝）

場外有紀念品及專輯售賣，大排長龍。（劉智源攝）

林海峰成為座上客。（劉智源攝）

何韻詩現身支持。（劉智源攝）

黃耀明與劉以達在播放《世紀末顏色》後以閃爆服裝出場，接著一口氣唱出《最佳好友》、《我有兩個》、《唱盡今夜》和《情流夜中環》。唱完《情流夜中環》後，黃耀明哽咽說：「我忍咗好耐，喺中環一個人排這首歌嗰陣已經忍唔住喊，因為人山人海喺中環，而呢首歌係講『再見中環』。好多謝大家這個時候都嚟，呢個時候更需要彼此。」

及後劉以達問在場觀眾戴著口罩會否感到辛苦，而黃耀明隨即提醒觀眾不要脫下口罩：「如果唔係我哋之後就開唔到騷。」其後又唱出《天花亂墜》、《愛在瘟疫蔓延時》及《忘記他是她》等歌曲。

黃耀明和劉以達以閃爆造型亮相。（劉智源攝）。

黃耀明今夜在舞台上施展渾身解數，又提醒觀眾不要脫下口罩：「如果唔係我哋之後就開唔到騷。」（劉智源攝）

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