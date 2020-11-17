勁爆2020｜王君馨首度參加樂壇頒獎禮　預坐到完場：都唔知有咩獎

今年以G.Racie身份於樂壇再出道的王君馨（Grace），年尾將現身樂壇頒獎禮。但她今日出席《新城勁爆頒獎禮2020》時，並非以新人身份被主持介紹出場，原來Grace在2014年已經為英皇出過福音碟，按規定，今年將不能角逐新人獎。

Grace沒有被列入今年新人名單，因為她在2014年已經為英皇出過福音碟。（梁碧玲攝）

Grace接受《香港01》訪問時坦言今年只求體驗頒獎禮氣氛，認識新歌手朋友，又指不清楚新城的頒獎機制：「我都唔知有啲咩獎，唔係好似台慶咁知道會有咩獎。今年真係唔知呀，聽講又冇跳舞歌手獎，不過我覺得唔緊要啦，自己做嘅音樂可以畀到多啲人睇，有多啲人欣賞，又鼓勵到新人嘗試做多啲跳舞快歌，我已經好開心。」

+ 2 + 2 + 2

早前Grace在拍攝劇集《超能使者》最後一天受傷，導致右腳踝韌帶撕裂。最近Grace亦重返拍攝工作，帶傷上陣：「如果有一啲好危險嘅動作，佢哋都會搵替身。有時一放飯就會敷冰，因為佢（腳踝）會腫，我就盡量敷冰同搽藥膏頂住先。」不過，Grace在這段時間就要與高踭鞋暫別：「醫生話要6-9個月先著得返斗零高踭鞋，要同屋企啲高踭鞋講拜拜。我覺得造型師應該會搵到一啲好靚嘅衫，可以遮住隻腳，就算裏面著高筒波鞋都睇唔到。」