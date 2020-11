Supper Moment下周二開線上演唱會　相隔兩年再有13首新歌曝光

樂隊Supper Moment上年遠赴紐約製作翻唱專輯《19 Moment》,將過去17首作品重新編曲,不過上一首原創作品,已經要數到2018年12月的《LOVE is NEARBY》。雖然今年6月推出過《Supper Moment Live at the Coliseum》演唱會專輯,樂迷仍一直等待這隊人氣樂隊會否再有新歌面世。

神隱10個月,原來密密籌備緊新專輯!(Supper Moment Facebook圖片)

離翻唱專輯推出的日子至今剛好10個月,Supper Moment終於在昨晚(19/11)更新社交媒體動態,原來他們將在下周二(24/11)晚上8時舉行網上演唱會,並指透過近一年時間,他們終於完成新專輯的籌備工作。Supper Moment在Facebook指:「由概念構思、音樂創作、編曲、錄音、混音到MV拍攝,大家用了接近一年時間孵化出這張專輯。在從未曝光任何一首新歌前,我們決定將唱片內的所有歌曲,率先以網上音樂會的形式和大家分享。一個揉(糅)合了影像、空間和燈光設計的音樂會,將專輯內13首全新歌曲呈現給螢幕前的你們。」一眾Supper Moment粉絲萬勿錯過!