蜂鳥音樂獎啟動典禮隆重舉行　獲獎者即場表演室內樂演奏

中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎（CYMC）深港澳（深圳）賽區、廣東省級（廣州賽區）啟動典禮在今日（20日）於深圳灣1號雲頌音樂廳隆重舉行，來自各界的嘉賓聚首一堂，香港零一創辦人、南海控股董事會主席于品海先生、南海控股行政總裁劉榮女士、深圳市副市長吳以環女士、德國駐廣州大使館副領事Simon Rohling先生、蜂鳥音樂獎主席張勇先生、半島教育集團行政總裁卞海雲女士等都有出席，見證這項盛事。

中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎（CYMC）深港澳（深圳）賽區、廣東省級（廣州賽區）啟動典禮於深圳灣1號雲頌音樂廳隆重舉行。

中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎（CYMC）源自具有58年歷史的《德國青少年音樂比賽》（Jugend musiziert），CYMC全面引進這一機制，在中國首創了常設性、全科目音樂比賽，獨奏比賽科目每三年循環一次，不同編制、合作自由度非常大的重奏（室內樂）為每年的常設比賽科目。這一設置明確體現了賽事對室內樂這種重要音樂演奏形式的重視和推廣意願，注重享受音樂，創造音樂，以及音樂交流和對話的過程。

會上以室內樂演奏開場。

會上蜂鳥音樂獎的獲獎者以室內樂演奏開場，鋼琴與小提琴的完美結合，令人陶醉。中國青少年音樂比賽·蜂鳥音樂獎主席張勇先生、德國駐廣州領事Simon Rohling先生、同濟大學中德人文交流研究中心副主任胡春春先生在台上表達了對這屆賽事的期望。之後來自深圳紅嶺小學的樂團為大家演奏，引來全場掌聲不斷。而在啟動典禮尾聲，張勇先生與半島教育集團行政總裁卞海雲女士正式簽約，合作舉辦深港澳（深圳）賽區、廣東省級（廣州賽區）的賽事，一眾嘉賓合照留影，典禮完滿結束！

蜂鳥音樂獎主席張勇先生與半島教育集團行政總裁卞海雲女士正式簽約。