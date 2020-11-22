張敬軒紅館演唱會化身工作人員　提醒歌迷完場請勿後台聚集等待

張敬軒（軒仔）今日（22/11）起於紅館舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，成為首位於疫情下回紅館開騷的歌手。近日軒仔親自化身為紅館工作人員，拍攝防疫措施安全指引片段，並於演唱會開場前播放，讓觀眾清楚知道如何安全、快樂地欣賞演唱會。

片段中，軒仔穿上了紅色帶位職員紅館制服，戴著口罩親身示範觀眾如何按照座位編號入座。

片段中，軒仔穿上了紅色帶位職員紅館制服，戴著口罩親身示範觀眾如何按照座位編號入座，提醒觀眾要保持社交矩離，不能私下調位；以及不准飲食，全程要罩不離口。軒仔指，為安全起見最好盡量少用紅館的公共設施，盡量不要去洗手間；又指如果必須要去洗手間，去完就必須要洗手，最好再使用消毒酒精搓手液搓手才返回座位。

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軒仔不建議歌迷及朋友送花和美食，笑言由家中外傭「遮遮」餵飽他即可。

另外，軒仔不建議歌迷及朋友送花和美食，笑言由家中外傭「遮遮」餵飽他即可。最後為免人群聚集，軒仔提醒歌迷，完場後請勿於後台黃閘聚集等待他出現，皆因他完騷後他會秒速返家「淨身消毒」，並不會於黃閘位出來跟大家會面。

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