林奕匡重新改編姜濤《孤獨病》　網民大讚唱功：不如你自己唱！

唱作人林奕匡（Phil）不時會為其他歌手作曲，今年就分別為許靖韻及MIRROR成員姜濤作《別為我好》及《孤獨病》。最近Phil將《孤獨病》重新編曲，以另一種風格翻唱這首歌，得到不少網民讚賞。

姜濤第五首單曲《孤獨病》，作曲人正是林奕匡。（資料圖片）

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Phil過往曾為陳柏宇、謝安琪、JW王灝兒等歌手作曲，談到今年為姜濤作曲，他在YouTube簡介上指：「今年很高興寫了幾作品給別人，其中這首寫給新一代歌手姜濤的《孤獨病》猶（尤）其喜歡，很感謝你們願意起用我的歌。」重新編曲的版本以結他伴奏，並用上大量和音，聽起來曲風較為輕鬆，與原作較沉重的感覺不同。

有網民大讚Phil改編版《孤獨病》，認為他能將自己的作品唱出另一種味道：「姜濤唱的那首較偏向療傷用，而林奕匡這首像是一位陪伴者的角色，嘗試給困惑者帶來希望。」除了一眾姜濤Fans希望Phil與偶像合唱外，有其他網民亦建議他製作一張翻唱專輯，將自己寫給其他歌手的作品重新演繹。有網民就大讚Phil唱功，更直言：「原來呢首歌可以咁好聽！」「不如你自己唱好過！」