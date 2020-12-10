雷有暉平常心看演唱會四度延期　趕工籌備黑膠專輯回饋歌迷

原定今年4月於西九文化區戲曲中心大劇院舉行的「PAT Music Over Rainbow 雷有暉音樂會」，經歷三度延期後，本來改於本月19-20日舉行，但受疫情影響，昨日（9日）再度宣布延期，最新演出日期及公開發售時間有待落實。

【新冠肺炎】雷有暉音樂會第4度延期 舉辦日期未定先安排退票

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雷有暉演唱會再度延期。（Rainbow after Rain LIVE Facebook圖片）

雷有暉（Partick）透過錄音回應演唱會延期一事，向已經購票的歌迷說聲不好意思，又感謝主辦單位一再承諾演唱會只延期不取消。他透露目前正籌備個人黑膠專輯，希望盡快透過新歌與粉絲見面：「希望可以彌補返延期又延期嘅消息，喺唔開心之中畀到大家少少曙光同禮物，我會好畀心機繼續做埋呢隻個人唱片，希望好快有新歌可以同大家見面。」

Patrick透露目前正籌備個人黑膠唱片。（資料圖片）

由於最新演出日子未定，主辦單位為已購票人士安排退票，不過仍有部分歌迷堅持保留門票。Patrick感謝歌迷支持，但主辦方希望大家配合相關安排及原諒，一有最新消息將立即通知。他希望今次是最後一次延期，又呼籲樂迷齊心抗疫，令生活逐漸回復正軌，並預祝大家聖誕快樂，身體健康。