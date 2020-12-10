全民造星III︱許廷鏗評語令Judas開竅進步：可能係我講完激發到你

ViuTV皇牌節目《全民造星III》今晚（10/12）進入最後一輪分組對決的第四場比賽，目前仍在A組「死亡名單」中的Judas（羅凱鈴）雖然暫時安全，但不論是表現還是賽前綵排，其對比賽不投入的態度已經令她多次陷入淘汰邊緣。不過相信聽過許廷鏗（Alfred）具體且一針見血的評價後，或許為她準備日後比賽及表演有幫助。

Alfred嘅評語一聽就明。（節目截圖）

在Alfred心中，Judas並不擅長展露情感，但前者在A組第三局《我們》的表演結束後，他注意到Judas她在表演中即使只擔當支援角色，仍願意將最真實的情感抒發出來，甚至忍不住哭了。Alfred即眼濕濕提點Judas：「呢啲嘢喺唱歌上面一定有用，日後我希望聽到你唱歌嘅時候，唔再係令台下嘅觀眾愛戴你，真正令到人哋鍾意你嘅係，你係一個有血有肉嘅人。同埋要知道其他人喺某程度上，佢哋為咗自己努力之外，都係為咗你㗎！」說畢Judas即忍不住爆喊，似乎已經明白當中的道理。

隨後Judas就要化身女巫，與Mischa（葉巧琳）、楊甯等人表演《黑魔法愛情研究所》。在這次著重人聲的表演中，導師林二汶邀得好友岑寧兒（Yoyo）編排和音，加上Judas受Alfred評語啟發，她在表演中更見投入，令A組在第四局一致得到評判高度評價，Alfred更直言：「我頭先講嘅嘢冇白費！我覺得你要欣賞自己內在嘅呢啲改變，今日可能係我講完而激發到你，第日未必有呢啲角色出現嘅時候，我都希望你記住今日，希望今次未係去到你要離開嘅一日。」今輪比賽尚餘最後一局，雖然A組取得全勝，大勢已定，但Judas能否保留出線希望仍是未知數，有待明晚（11/12）播出的一集才有分曉。