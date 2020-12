麥浚龍謝安琪新歌《epilogue》MV面世　走馬燈式回顧3年音樂企劃

麥浚龍(Juno)及謝安琪(Kay)新碟《the album and the end of it》周六(12/12)推出,代表歷時3年的音樂企劃來到尾聲。而在實體大碟推出前一日,專輯內最後一首歌《epilogue》的MV亦正式推出。對於近月才開始留意《the album》故事的歌迷,MV正好讓他們用約4分鐘了解3年來,總共30首歌的來龍去脈。

Epilogue意指「結語」,在文案上亦以董折和浦銘心名字的寓意,為整個故事劃上句號。MV交代董折在切爾諾貝爾身亡一刻的畫面後,就用三年來每一首歌的MV畫面穿插,恍如董折的人生走馬燈,與觀眾重溫整個董折和浦銘心的戀愛故事。既然故事是交代董折在最後一刻回顧一生,相信在MV內所出現的畫面,正好交代30首歌的順序。影片最後以Kay在專輯以外的《773312》作結,似乎最終章的延伸與這首歌的情節有關。

