全民造星III︱黃劍文成功入決賽　日本潮牌「牛袍加身」星味急升

ViuTV王牌選秀節目兼真人騷《全民造星III》，經過前哨戰和三輪小組對決後，今個星期終於來到總決賽播出前的最後五集，20位參賽者需要以一對一決戰的方式，力爭成為「終極十強」，並於過去兩集（第31集及第32集）率先選出其中四位。其中於昨晚（15/12）上演的「B組內鬥」，方方以糅合劇場和歌舞的《666》表演，迎戰同組隊友黃劍文（Kimman），後者演唱全新編曲的Rock版《我們的愛》，最終獲得評判一致給予五盞藍燈勝出。 熟知今屆《造星》劇情進展的觀眾都知道，「黃伯」Kimman素來主打靚聲，好聽點說是水準穩定，難聽點講是千篇一律冇驚喜，對觀眾而言辨析度低，直至昨晚的演出，他在造型上似乎刻意搣甩既有形象，無論外表（留鬍鬚）、化妝（畫眼線）和髮型（凌亂感）都一致呈現頹廢氣息，而他身穿的「爛溶溶」牛仔褸，在現場燈光效果配合下，更顯佬味和星味，氣勢前所未見。其實這件由他挑選的「牛袍」來自日本潮牌，價值逾萬港元：「我都係試完先知件衫咁貴！」 撰文：游大東

黃劍文於《全民造星III》個人對決演唱全新編曲的Rock版《我們的愛》，最終獲得評判一致給予五盞藍燈勝出。（電視截圖）

今次黃劍文造型上似乎刻意搣甩既有形象，無論外表（留鬍鬚）、化妝（畫眼線）和髮型（凌亂感）都一致呈現頹廢氣息。（黃劍文facebook專頁）

屬於潮牌「Maison MIHARA YASUHIRO」2020/2021年的秋冬男裝系列的「Broken Layer Denim Blouson」，借穿窿和披口設計，營造破爛效果，網站連稅標價為101,200日圓。（https://miharayasuhiro.jp）

「Broken Layer Denim Blouson」在香港的I.T售價逾萬元，食水頗深。（受訪者提供）

原價10萬日圓 香港代理標價貴四成

自黃劍文的表演片段播出後，專門討論節目內容的facebook群組「造星評議會 ─ 全民造星討論區」裏，有網民爆出一則花邊新聞：「Kimman話件牛仔褸係值萬幾蚊！」就此特意向「黃伯」求證，他說因為有朋友從事時裝界，所以有機會可以借用歌衫，「我自己去揀嘅，當然朋友都有幫下眼，我試完先知件衫咁貴。」

這件牛仔褸雖然「爛溶溶」，但絕非一般貨色，是出自日本設計師三原康裕（Mihara Yasuhiro）手筆，屬於潮牌「Maison MIHARA YASUHIRO」2020/2021年的秋冬男裝系列的「Broken Layer Denim Blouson」，以穿窿和披口設計，營造破爛效果，網站連稅標價為101,200日圓，折合7,592港元，不過參考香港代理「I.T」的零售價竟高達10,599港元，較日本原價高出四成，以現時日圓兌港元七五算而言，食水頗深。

身為歌手，穿甚麼歌衫亮相從來都是演出的一部份，不然娛樂記者又怎會花時間在樂壇頒獎禮或者演唱會舉行後詳細點評？而今次在黃劍文身上似乎反映了「揀啱歌衫，事半功倍」（雖然仍有網民表示難以接受Kimman這個造型，見到唔開胃，亦有朋友指「着到成個王傑咁！」），起碼你會感受到他的轉變，Kimman亦這樣認為：「件衫有重量，平時都唔會買啲咁貴嘅衫，我覺得着完好型囉，好有舞台感，就連B組嘅參賽者都覺得：WOW！唔同晒喎你，而花姐、KP（彭秀慧）佢哋都好好，讚我型仔。」

三原康裕1997年創立品牌「MIHARAYASUHIRO」，2016年品牌正式易名為「Maison MIHARA YASUHIRO」。（Getty Images）

翻查歷史，三原康裕出身於藝術家庭，自細便學習繪畫，後來入讀日本知名的多摩美術學院主修紡織學，1995年當他仍然是學生的時候，已開始以鞋履作為創作題材，發表後大受好評，並於1997年創立品牌「MIHARAYASUHIRO」，隨着業務擴展，「MIHARAYASUHIRO」的設計產品再不單純以鞋履為主，逐漸伸延至男女服裝，及至2016年，品牌正式易名為「Maison MIHARA YASUHIRO」，相對於Yohji Yamamoto、Comme Des Garçons和Sacai等一線品牌，「Maison MIHARA YASUHIRO」屬於二線頭的位置，近兩季因為推出以黏土手捏出鞋型，再製作鞋模的招牌產品「Original Sole」，令整體生意有起色。

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