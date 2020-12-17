馮允謙寫新歌當聖誕禮物　感恩疫情下一年出兩張碟：我以前未試過

唱作歌手馮允謙（Jay）在頒獎禮前夕迎來好消息，今年第二張專輯《AWAKEN》將在明日（18/12）推出。由於《開始倒數》、《地球來的人》等MV都以太空未來世界作為背景，因此唱片封套都加入不少未來元素。Jay說：「今次唱片入面，《開始倒數》同《地球來的人》都玩好多特技，係我以前係未試過，連帶音樂上我都作出好多新嘗試，所以唱片名《AWAKEN》『覺醒』形容得好貼切。」

Jay即將推出今年第二張專輯《Awaken》，當中收錄四首派台歌《開始倒數》、《地球來的人》、《A New Day》及《遠在眼前》。

疫情下製作新碟的確不容易，Jay坦言要學會感恩，又指將專輯內一首新歌送給家人：「今年全世界都好多嘢發生，要好感恩我哋手上擁有嘅嘢，例如生命同屋企人呀，其中一隻歌《小康》我係寫畀屋企人嘅，就好似係一份聖誕禮物咁送畀佢哋，希望佢哋都感覺到我嘅愛。因為疫情，所以今年大家都面對好多轉變，我希望大家有乜想做就快啲去做，要馬上行動唔可以等。」

相比拍攝MV上山落山及和空氣演戲，Jay認為拍攝唱片封套較為輕鬆，而衣服造型亦回歸成熟穩重「官仔骨骨」，不過其中一個太空人造型卻為他帶來少許麻煩，他說：「因為要扮太空人，所以要將一個玻璃波咁樣嘅太空人帽戴喺頭上，但戴咗上頭之後無法固定，郁嚟郁去好搞笑。」結果Jay還需工作人員在背後弄了一點「手腳」，太空人帽才不致向四邊亂撞。