全民造星III︱CY唱《王妃》入圍　陳柏宇狠批Timo歌藝：嚴重唔得

ViuTV選秀節目《全民造星III》繼續進行10強爭奪戰。昨晚（17/12）首輪賽事由B組 CY（陳澤言）對戰同組Timo（江宏基），是為10強爭奪戰中的第六次同組內鬥。被稱為「神經刀」的CY激情演唱蕭敬騰的《王妃》，霸氣十足。但火火批評CY舞台上表演不夠集中，阿Lo（林曉峰）則指：「唔夠Nasty（壞男孩）。即係蕭敬騰喺台上嗰種調皮狀態，唔夠囉！」 欣宜（鄭欣宜）卻大讚CY的特質是「Likeable awkward」（惹人喜愛的古怪）、「有一種傻氣喺度，我好鍾意呀！」

至於話題度甚高的Timo則表演唱跳Billie Eilish的 《All The Good Girls Go to Hell》，可惜顯然唱功一般，Jason更狠批：「你唱唔得，嚴重唔得，更加唔應該揀英文歌。」他更建議他下次表演不要再揀唱歌，「真係唔得嘅話唔緊要㗎！因為《全民造星》唔係話《全民造歌星》。」黃詠詩更直言，一路看Timo表演，一直記掛住CY。最後CY以4比1殺入10強。

第二輪賽事則由A組子涓（夏子涓）對戰B組KLAU（劉瑞祈）。率先登場的子涓放棄擅長的跳唱，決定以自彈自唱《天黑黑》迎戰，期間花姐兩度認為她唱得太心急。之後欣宜點評子涓，稱讚她有氣質；彭秀慧認同欣宜所指，讚子涓表演時似台灣演員桂綸鎂。而Jason則欣賞她的選歌，但認為她彈琴不夠嚴謹，有出錯位；火火則不解她為何會選擇自彈自唱，皆因自彈自唱不是子涓的「屠龍刀」，贏面未必夠大。

最後子涓仍然敵不過曾參與《全民造星II》、於20強止步的KLAU。他今次型爆跳唱和Rap《It’s my different game》。雖然被評判看出他唱歌不夠氣，但火火讚他今年沒有上年「鍾意chok型、chok串嗰種戾氣」，稱讚他「今年的表演光彩出現咗，我愛上咗呢個KLAU。」

欣宜則欣賞KLAU外表似單身女仔眼中的渣男，表演卻拿捏得當，沒有太渣的感覺。黃詠詩的發言驚人，她笑言：「雖然你係一個Repeater（重讀生）啦，但係喺姨姨嘅眼中呢，you are still a virgin。因為我係你身上見唔到嗰種自信、參加咗好多次老油條嘅感覺。今次我覺得你好集中係做到嗰種神髓出嚟，頭先你一路做嘅時候，我覺得你唔係一個人，你係一隻嘢，係咁追住咬我。」最後KLAU以3比2，險贏子涓入10強，比上年進步。