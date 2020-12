全民造星III︱CY唱《王妃》入圍　陳柏宇狠批Timo歌藝：嚴重唔得

ViuTV選秀節目《全民造星III》繼續進行10強爭奪戰。昨晚(17/12)首輪賽事由B組 CY(陳澤言)對戰同組Timo(江宏基),是為10強爭奪戰中的第六次同組內鬥。被稱為「神經刀」的CY激情演唱蕭敬騰的《王妃》,霸氣十足。但火火批評CY舞台上表演不夠集中,阿Lo(林曉峰)則指:「唔夠Nasty(壞男孩)。即係蕭敬騰喺台上嗰種調皮狀態,唔夠囉!」 欣宜(鄭欣宜)卻大讚CY的特質是「Likeable awkward」(惹人喜愛的古怪)、「有一種傻氣喺度,我好鍾意呀!」

至於話題度甚高的Timo則表演唱跳Billie Eilish的 《All The Good Girls Go to Hell》,可惜顯然唱功一般,Jason更狠批:「你唱唔得,嚴重唔得,更加唔應該揀英文歌。」他更建議他下次表演不要再揀唱歌,「真係唔得嘅話唔緊要㗎!因為《全民造星》唔係話《全民造歌星》。」黃詠詩更直言,一路看Timo表演,一直記掛住CY。最後CY以4比1殺入10強。

第二輪賽事則由A組子涓(夏子涓)對戰B組KLAU(劉瑞祈)。率先登場的子涓放棄擅長的跳唱,決定以自彈自唱《天黑黑》迎戰,期間花姐兩度認為她唱得太心急。之後欣宜點評子涓,稱讚她有氣質;彭秀慧認同欣宜所指,讚子涓表演時似台灣演員桂綸鎂。而Jason則欣賞她的選歌,但認為她彈琴不夠嚴謹,有出錯位;火火則不解她為何會選擇自彈自唱,皆因自彈自唱不是子涓的「屠龍刀」,贏面未必夠大。

最後子涓仍然敵不過曾參與《全民造星II》、於20強止步的KLAU。他今次型爆跳唱和Rap《It’s my different game》。雖然被評判看出他唱歌不夠氣,但火火讚他今年沒有上年「鍾意chok型、chok串嗰種戾氣」,稱讚他「今年的表演光彩出現咗,我愛上咗呢個KLAU。」

欣宜則欣賞KLAU外表似單身女仔眼中的渣男,表演卻拿捏得當,沒有太渣的感覺。黃詠詩的發言驚人,她笑言:「雖然你係一個Repeater(重讀生)啦,但係喺姨姨嘅眼中呢,you are still a virgin。因為我係你身上見唔到嗰種自信、參加咗好多次老油條嘅感覺。今次我覺得你好集中係做到嗰種神髓出嚟,頭先你一路做嘅時候,我覺得你唔係一個人,你係一隻嘢,係咁追住咬我。」最後KLAU以3比2,險贏子涓入10強,比上年進步。