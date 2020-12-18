新城與HKRIA合約年底屆滿仲可以播乜歌?　華納：冇合約唔會派歌

2020年臨近尾聲，樂壇卻在此時傳出新的版權風波。有指新城電台與香港音像聯盟（HKRIA）的合約將在今年年底完結，若未安排續約，新城節目及網站將不可以再播放HKRIA旗下唱片公司的曲目，並要求由今日（18/12）起播出的節目及宣傳聲帶不可再用相關歌曲。

新城電台今年將取消實體的《勁爆頒獎禮》，樂迷又少一個機會見偶像了。 (資料圖片)

HKRIA旗下包括三大唱片公司環球唱片、Sony Music及華納唱片。雖然新城日後未能播放及使用相關曲目，但他們仍可按照國際唱片業協會（香港區）（IFPI）會員名單選歌。記者翻查會員名單，除了英皇娛樂及TVB旗下的星夢娛樂外，表內亦有寰亞唱片、A Music、太陽娛樂等大型音樂廠牌。

《新城勁爆頒獎禮2020》將極有可能是HKRIA旗下歌手最後一次出席新城電台活動。（資料圖片）

《香港01》曾向HKRIA旗下三大唱片公司查詢，其中華納回應時確認相關消息，指HKRIA在12月31日將與新城電台結束關係，假若屆時沒有續約，華納歌手將不會派歌到新城。被問到歌手會否出席本月30日舉行的頒獎禮，發言人回覆指：「呢個頒獎禮會安排歌手出席，之後就不會安排歌手出席節目。」至於新城方面有否與HKRIA商討續約安排？記者曾向新城電台查詢，唯至今仍未有回覆。

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