ONE PROMISE新歌祝鼓手早日康復　拍MV喊到眼腫：工作團隊都嚇親

2020年接近尾聲，樂隊ONE PROMISE推出新歌《明年見》，期望踏入2021年，一切不如意事情都可以回復正常，可以和心愛的人「明年見」。而細心留意歌詞的樂迷，或許會發現《明年見》與目前正在休養的鼓手Anton有關。

ONE PROMISE新歌《明日見》用歌詞安慰鼓手Anton。

填詞的陳詠謙在歌詞上花了不少心思，道出其他隊員對Anton的關懷，例如一開始的「骨要枯仍未完」正是交代Anton手指骨枯，他目前要做的就是「今天你／必須休息／好好脫險」，才能像「撃過掌／稱作手足的／割不斷」般，一如以往上台表演前擊掌。ONE PROMISE希望將樂隊目前的擔憂及疑問寫在歌詞內：「我地覺得《明年見》是一首釋懷的作品，我們把擔憂以及樂隊未來的疑問，都寫在這首歌中。我們終於明白人生有很多事都不能控制和改變，唯一能夠決定的是我們樂觀不放棄的態度。憑著這顆心及信念，以後的路無論怎樣，我們四子也要繼續走下去，兄弟之情比其他東西重要！」

MV 的故事也十分催淚，主音文廸認為自己飾演病人躺在床上的一幕最為深刻，雖然那一刻他要緊閉雙眼，裝作重病，但聽到他們安慰地說：「你好快無事㗎喇，聽日就好番」，「又話要上紅館，快啲起身啦」，「又話要識女仔，我約咗一班等你呀」。那時文廸雖然不能動，但眼角全都是涙水，而其他成員也喊到眼腫，場面感人，也見出四子之間的感情深厚。ONE PROMISE其後笑言：「工作團隊都嚇親，無諗過拍MV我們都咁感觸。特別是在疫情肆虐的時候，人與人之間的感情是最珍貴，我們的眼淚絕對有部分是感激生命中能遇上大家。希望明年一切回復正常，和各位可以『明年見』！」