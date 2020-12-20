叱咤2020專訪｜謝茜嘉回應播放率爭議：涉及歌曲版稅收入唔可以錯

每年元旦，既象徵新年伊始，亦是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行的大日子。不過，上年因應社會事件，商台以安全為理由取消頒獎禮，以預先錄影及製作的節目宣布得獎名單。擁有這次製作經驗，加上今年疫情反覆，當初亦令不少人擔心商台在今年會再度取消實體頒獎禮。 謝茜嘉透露，今年開會商討《叱咤》安排時，「是否舉辦一個實體頒獎禮」成為會上討論的第一個問題：「第一樣嘢係問自己，係咪要好似上年咁搞先？舊年試咗，雖然係好辛苦，但係有權係一個新模式。依家最興講嘅係『新常態』，今年又有咁多網上騷，有咗舊年嘅經驗，咁係咪好似舊年咁做先？但係我哋都係一致通過，我哋想有返一個舞台畀得獎嘅歌手。」最終商台在11月落實在會展復辦頒獎禮，歌手再有機會聚首一堂，分享2020年的音樂成果。 撰文：劉傳謙 攝影：陳順禎 場地：六公館 HEXA @海港城

謝茜嘉、梁文禮和Colin經歷過上年的新頒獎模式後，都認為有實體頒獎禮會更好。（陳順禎攝）

即拍即剪 籌備新頒獎模式更辛苦

上年的頒獎典禮，一眾DJ除拍片宣布得獎結果外，更要兵分幾路，親自將獎座送給歌手。三位903 DJ謝茜嘉、梁文禮和Colin坦言，上年的籌備工作比往年更辛苦，謝茜嘉認為，製作短片的部分最花工夫，尤其是在禮堂頒發歌手獎項的部分：「我哋係即日下晝拍，跟住要即刻剪。嗰一刻就比以往早幾個鐘知道個結果，但係我哋要做嘅係，嗰日拍完即刻飛條片返嚟剪喎！嗰一段係要剪到最後一刻先搞掂，舊年其實係有好多嘢要做㗎！」

沒有頒獎禮沒慶功 Colin：覺得空虛

而上年最接近實體頒獎禮的，就是頒發「叱咤樂壇生力軍」的部分。一眾上年的樂壇新人不但在舞台上表演，負責主持的Colin更以過往頒獎禮沿用的方式，讓歌手有機會即場發表得獎感言。他坦言：「話晒都係新人，今年唔知出年事，況且呢啲機會只係得一次，不如就畀返個體驗佢哋，著到四四正正咁，喺我哋能力範圍之內做呢件事出嚟。」



不過Colin承認離過往頒獎禮始終有分別：「上年都係會戥好多人開心，但係返到屋企就得返自己，冇得好似之前咁影幅相，講句恭喜，一齊慶功。原來之前一直以嚟好似習以為常嘅傳統係咁重要，嗰晚返到去係覺得好空虛。」

以往較重視新人部分的Colin，決定在西九租借場地模仿實體頒獎禮，但他坦言：「嗰晚返到去係覺得好空虛。」

雖說復辦實體頒獎禮的工作量比上年少，但梁文禮坦言幕後籌備的工作並不輕鬆：「講到好似好容易，搭個台，大家坐埋一齊上去攞獎，但係幕後做好多嘢都要有Plan A、Plan B，因為依家唔知疫情會點，可能到時都會變，大家就要諗定點做。」

再談到疫情有新一波爆發，梁文禮更肯定無法沿用上年的方法頒獎：「用返上年拍片，同一間唱片公司嘅歌手一齊聚埋喺同一個地方等我哋送獎，其實已經唔得。因為有限聚令，依家唔可以聚集超過一定人數，拍片又要做好多好多嘅工夫，大家真係寧願企返喺個台度囉！」

梁文禮指限聚令下，連上年的頒獎模式都變得不可行，直言：「真係寧願企返喺個台度！」

蝦碌位顯森美司儀功架

既然頒獎禮是現場直播（ViuTV因播放廣告而改為現場轉播），會場內少不免都會出現一點失誤。談起過往的蝦碌事，謝茜嘉和Colin第一時間想起的尷尬事都和森美有關。

三人都認為，蝦碌位才是一個Live show最值得看的地方。

Colin憶起在2012年度《叱咤》時，容祖兒（Joey）奪得女歌手金獎後本應表演《霧裡看花》，工作人員卻播放歌曲的MMM版（完整成品，有歌手演繹），而非一般歌手表演時所用的MMO版（伴奏版，沒有歌手演繹）。當時容祖兒在台上說：「喂！點解嘅？我想唱O（MMO）喎，（依家要）咪嘴？」森美隨即從後台走出來「救駕」，又玩埋食字：「『M』下一個一定係『O』，咁『N』呢？」台下觀眾即捧腹大笑，緩解當下相當尷尬的氣氛。

容祖兒的「MMO事件」令全場氣氛尷尬，而森美的表現令Colin直言：「唔只係令氣氛冇咁尷尬，直頭係加分添！」（視覺中國）

而謝茜嘉就記得在前年《叱咤》，許廷鏗（Alfred）奪得男歌手銀獎時，工作人員在停頓位誤以為他已經說完得獎感受，於是播放金獎的聲帶，令Alfred顯得不知所措。此時森美馬上說：「（叱咤樂壇男歌手金獎）係你出年嘅目標，繼續鞭策自己！」她認為森美的應變能力很強，令尷尬位變成加分位：「其實Live show最好睇嘅就係有呢啲蝦碌嘢，或者一啲預期以外嘅嘢。佢咁講當然係全場掌聲啦，我哋成日都話，抵森美大哥嘅司儀費係咁貴！」Colin亦十分認同，笑指：「係值嘅，每年過咗1月1日又要再加價！」

前年許廷鏗奪得男歌手銀獎時發表感言，卻被金獎的聲帶打斷。森美再次顯示其急才，緊接著說：「係你出年嘅目標，繼續鞭策自己！」（影片截圖）

梁文禮則記起1998年許志安贏得「專業推介叱咤十大」時的經典畫面，事緣安仔憑《愛你》贏得第10位，但他卻人有三急，當他再回到台上領獎時，《愛你》已經幾乎播完，他亦無法表演得獎歌曲。謝茜嘉則指：「證明歌手真係唔知自己係攞咩獎，如果唔係佢冇理由會去咗廁所。」Colin亦笑指：「最可惜當時杜生（杜德偉）都唔在場，如果唔係都可以代佢攞獎嘅！」

許志安在2016年度《叱咤》時大爆自己曾在宣布得獎後仍在廁所的尷尬場面。（資料圖片）

903曾想過開「商台女員工」專頁

每年《叱咤》前夕，都會有一位自稱「前商台女員工」的網民爆出該年度的得獎名單，成為都市傳聞。梁文禮坦言看到貼文後「得啖笑」，又指：「成日都會問『計得咁準嘅？』可能佢係捕住每個節目嘅播放率，真係會逐次計，但係都唔知點解佢會計得咁清楚。」謝茜嘉則透露，當初想以「商台女員工」為名開社交媒體專頁：「我成日都話，不如我哋自己做返『商台女員工』啦，公關部同事真係有諗過！其實係開心嘅，網上多人談論都係需要嘅，但係我哋都唔知係由邊個緣起。」

播放率涉版稅問題不能報漏

談起歌曲播放次數，的確有網民會在討論區公布自己計算所得的播放次數，並按此推測《叱咤》賽果，而當結果不符預期時，網民都會質疑《叱咤》計算的播放次數不準確。在2018年的頒獎禮上，艾粒就引用這些網民回應，並反駁指：「我哋係搵專業嘅會計師計嘅，你哋係咪冇搵專業嘅會計師計？」

在訪問中，謝茜嘉亦談起網民對播放率的爭議，她指播放次數牽涉版稅，因此在計算時非常審慎：「我哋係要報畀IFPI（國際唱片業協會(香港會)）同CASH（香港作曲家及作詞家協會）嘅，如果係唔準嘅，佢哋會嚟問我哋。因為呢個係涉及收入，我哋每次播歌都要話返畀佢哋聽，所以真係有計錯，佢哋先係應該搵我哋嘅人，但係從來都冇人話我哋報漏過。如果我哋真係計少咗，咁即係代表畀少咗錢，咁我哋係值得被追討嘅。」

謝茜嘉解釋，有關播放次數的問題牽涉版稅，如有報漏的情況，IFPI和CASH會主動提出，但目前仍未有相關問題。（陳順禎攝）

《叱咤》成認識新歌最佳時機

近年每逢網絡上有媒體或專頁推介新歌時，都有不少網民都立即留言指「呢首歌冇聽過」、「唔知佢係邊個」等，同時又抗拒試聽新歌。Colin深信《叱咤》可以成為一個讓普羅大眾唯認識新歌、新人的時間：「有啲人上網就會話『都冇聽過嘅？』，可能佢哋會攞返嚟聽，所以真係好緊要。我覺得最好彩嘅係佢睇咗頒獎禮，覺得啲歌好聽就會攞返出嚟聽，好過連呢一日都冇埋，連接觸嘅機會都冇。」