Dear Jane《未開始已經結束》MV玩「出軌」　Tim背妻戀上美少女

Dear Jane最新專輯《Limerence》今月推出,主打曲《未開始已經結束》的MV亦已於昨日(22/12)上架,MV除了有主音Tim(黃天翱)粉墨登場擔任男主角,情節更呼應結他手Howie(翁厚樑)和詞人鄭敏所撰寫的歌詞大玩遺憾美,上演一場錐心刻骨的禁斷之戀。

故事講述身為已婚酒吧老闆的Tim,因為與美少女駐場歌手朝夕相對,而漸漸戀上對方。不過因為身份限制,即使神女有心,但Tim始終未敢進一步發展,只好在幻想世界中拖住、緊抱對方。最後,Tim在梳妝鏡寫上「You met me at a very strange time」(我哋喺一個好奇怪嘅時間遇上)字眼,去悼念這段未開始已經結束的愛情,而少女歌手亦有鏡上留言:「There is no such thing as wrong timing if I’m meant to be」(如果我係注定嗰個,就唔會有所謂嘅錯誤時間點),令觀眾唏噓不已。

當然,不少人都好關心MV女主角暨專輯封面女郎的真正身份,原來她便是曾經為大金冷氣器廣告、洪嘉豪《自問自答》MV亮相的歸南茜(Nancy)。現年20歲、身高168cm的Nancy,曾被網民提議去選港姐,不過她就指自己未考慮過:「將來唔知會唔會。」看來仍然非常滿足於模特兒兼攝影師身份。

