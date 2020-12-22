Dear Jane《未開始已經結束》MV玩「出軌」　Tim背妻戀上美少女

Dear Jane最新專輯《Limerence》今月推出，主打曲《未開始已經結束》的MV亦已於昨日（22/12）上架，MV除了有主音Tim（黃天翱）粉墨登場擔任男主角，情節更呼應結他手Howie（翁厚樑）和詞人鄭敏所撰寫的歌詞大玩遺憾美，上演一場錐心刻骨的禁斷之戀。

故事講述身為已婚酒吧老闆的Tim，因為與美少女駐場歌手朝夕相對，而漸漸戀上對方。不過因為身份限制，即使神女有心，但Tim始終未敢進一步發展，只好在幻想世界中拖住、緊抱對方。最後，Tim在梳妝鏡寫上「You met me at a very strange time」（我哋喺一個好奇怪嘅時間遇上）字眼，去悼念這段未開始已經結束的愛情，而少女歌手亦有鏡上留言：「There is no such thing as wrong timing if I’m meant to be」（如果我係注定嗰個，就唔會有所謂嘅錯誤時間點），令觀眾唏噓不已。

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當然，不少人都好關心MV女主角暨專輯封面女郎的真正身份，原來她便是曾經為大金冷氣器廣告、洪嘉豪《自問自答》MV亮相的歸南茜（Nancy）。現年20歲、身高168cm的Nancy，曾被網民提議去選港姐，不過她就指自己未考慮過：「將來唔知會唔會。」看來仍然非常滿足於模特兒兼攝影師身份。

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