黃偉文聖誕用5首歌做預言家　盼下年一首都唔中：唔好再「啱用」

填詞人黃偉文（Wyman）最近甚少公開「Y手稿」，分享以往作詞背後的故事，反而近日在Instagram分享2002年陳曉東《無人城市》的歌詞，當中圈起「無人營業的飯店／不開燈的戲院／全停頓的鬧市／北風捲起的廢紙」，指這句歌詞正好道出今年冬至和聖誕街上冷淡的氣氛，感到非常無奈，更希望其他如「空空的商店街」、「無人坐的地鐵」都不要應驗。

冇圈到嘅部份千祈唔好中！（黃偉文Instagram圖片）

除了《無人城市》外，亦有4首出自Wyman筆下的歌詞都說出2020年的冬至、聖誕和除夕，難怪林一峰道出Wyman寫過這首歌後，更暗示對方可以轉行做算命師！

Wyman今年聖誕變身做預言家！（黃偉文Instagram圖片）

《葡萄成熟時》

談起冬至，樂迷第一時間會想起陳奕迅（Eason）的《葡萄成熟時》，因為第一句「差不多冬至／一早一晚還是有雨」，大部分時間都巧合地說出當日冬至的天氣。雖然今年香港的冬至大致天晴，但有部分地區卻下起雨，在當地樂迷心中，這句歌詞也算是靈驗了。

《今年沒聖誕》

要數最不願意應驗的歌，應該是2003年許志安《今年沒聖誕》。這首本來講述在聖誕前夕失戀的歌，豈料今年街上的氣氛真的猶如「我今年沒聖誕」般冷淡，只能「寒流下勉強支撐」。其實2003年香港經歷沙士（SARS），街上同樣失去聖誕氣氛，難怪Wyman在Instagram回覆網民留言時直言：「希望呢首歌永不超生唔好再『啱用』。」

《神奇女俠的退休生活》

除了上述談過的三首歌外，亦有不少出自Wyman的歌詞同樣道出今年聖誕的苦況。雖然疫情反覆，但仍有不少人選擇外出慶祝，在謝安琪《神奇女俠的退休生活》中就說出一切：「氧氣裏正在孕育極厲害病毒／全城就快齊齊病發／個個照逛街睇戲／不知退縮」

《山旮旯》

而近年的歌曲就有馮允謙《山旮旯》，這首提醒樂迷及時實踐夢想的歌曲，除了「他千算萬算／終歸也遇險」、「活著亦／隨時留院」，講到疫情擴散速度難以想像外，亦有一句「光輝的／霎眼會停電」，不就正好說中近期的廣東大停電嗎？