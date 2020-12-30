新城2020︱莫文蔚17年後「勁爆」再奪獎　壽星公關智斌想去浸溫泉

《新城勁爆頒獎禮2020》今日（30/12）舉行，關智斌（Kenny）在頒獎禮上以奪得「勁爆我撐歌手」，成為頒獎禮上第一位得獎歌手，不過他只是短暫逗留約一分鐘就離開頒獎台。約半小時後，他再憑《乾爹》奪得「勁爆歌曲」，表演前更在鏡頭前感謝觀眾：「多謝晒大家，係咪Live㗎？」

Kenny奪獎後即出post，直言有種熟悉又陌生的感覺。（關智斌Instagram圖片）

適逢今天是Kenny的40歲生日，表演過後，主持鄭啟泰和思敏一起唱起生日歌，特意為關智斌慶生。Kenny指更在台上留下生日願望，希望與大家一起去旅行：「一齊浸溫泉好嗎？」而今次是他自上年回歸樂壇後首奪電台音樂獎項，對上一個獎項已經要數《新城勁爆頒獎禮2007》，他以Sun Boy’z合唱的《3+1=1》名義贏得「勁爆合唱歌曲」。

今天是Kenny 40歲生日！（關智斌Instagram圖片）

莫文蔚相隔17年再奪《勁爆》兩獎 今午缺席頒獎禮

而另一焦點在於莫文蔚（Karen），今年她憑《呼吸有害》贏得「勁爆歌曲」，同時成為「勁爆年度歌手」得主。雖然Karen已經回港，但繼2003年後再於《勁爆》奪獎的她，今午卻缺席頒獎禮，無緣現場演繹新歌。

Karen相隔17年再於《勁爆》奪獎！

獎項則由新城知訊台執行總監程凱欣親自頒發，Karen在鏡頭前直言感覺十分特別：「我有好多年冇喺香港出現，亦都冇唱廣東歌，今年呢首歌得到大家嘅支持同喜愛，真係好開心，件事真係好『勁爆』！」談到新一年願望，Karen希望樂迷平安、健康。