紅白2020︱Johnny's天團「嵐」暫休前最後演出　落力獻唱答謝粉絲

年度日本樂壇盛事、由NHK主辦的「第71屆紅白歌唱大賽」（第71回NHK紅白歌合戦），日本時間今晚7點半正式開始。由於受世紀疫情影響，東京單日確診宗數高達1,300宗創新高，故大會一早宣布，今屆不會安排現場觀眾，並改由網上投票決定紅、白哪一方勝出，令舉辦節目的東京NHK音樂廳格外冷清。

由NHK主辦的「第71屆紅白歌唱大賽」中，日本尊尼事務所（Johnny's）旗下天團「嵐」（ARASHI）於紅白的舞台上進行暫休前的最後一個表演。（影片截圖）

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除了疫情下不設現場觀眾以外，日本尊尼事務所（Johnny's）旗下天團「嵐」（ARASHI）於紅白的舞台上進行暫休前的最後一個表演亦成看點之一。「嵐」被安排在在第29組亮相，他們從線上演唱會現場的東京巨蛋連線演唱《風箏》、《你的歌》等暢銷組曲，表演落力動人，亦滿載不捨之情，五名成員也一一向粉絲表達感謝之意，相當感動。

「嵐」演唱《風箏》、《你的歌》等暢銷組曲，滿載不捨之情（影片截圖）

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